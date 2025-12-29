La nueva temporada de 'Malcolm in the middle' deja ver su primer tráiler oficial

El 29 de diciembre se estrenó oficialmente el primer tráiler de la nueva temporada de Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta. Se trata de una miniserie limitada de cuatro episodios, cuyo estreno está previsto para el 10 de abril de 2026.

Desde la primera escena, se presenta a Malcolm (Frankie Muniz), ahora adulto, afirmando: “Mi vida es fantástica ahora. Todo lo que tuve que hacer fue alejarme de mi familia”. Sin embargo, esta aparente calma se ve interrumpida cuando se ve obligado a regresar para celebrar el 40.º aniversario de bodas de sus padres, Hal (Bryan Cranston) y Lois (Jane Kaczmarek).

¿Qué veremos en el tráiler?

En el adelanto también reaparece gran parte del elenco original, como Francis (Christopher Masterson), Reese (Justin Berfield) y Piama (Emy Coligado).

Los momentos caóticos y desbordados, sello característico de la serie, siguen siendo la médula espinal de la historia, acompañados ahora por una fuerte carga nostálgica para quienes crecieron viendo la producción a lo largo de sus siete temporadas.

Este nuevo proyecto propone una reactivación de los personajes clásicos y muestra cómo han evolucionado con el paso del tiempo, incorporando nuevas experiencias, dinámicas y miembros a la familia.

La pregunta queda abierta: ¿mantendrá la serie su caos característico o ofrecerá una nueva mirada sobre estos entrañables personajes?

