Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Bryan Craston y sus compañeros de Malcolm
Bryan Craston y sus compañeros de Malcolm in the middle.Cortesía

La nueva temporada de 'Malcolm in the middle' deja ver su primer tráiler oficial

El tráiler muestra al elenco original, ahora adulto y enfrentando nuevos conflictos familiares

  • Verónica Cisneros

El 29 de diciembre se estrenó oficialmente el primer tráiler de la nueva temporada de Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta. Se trata de una miniserie limitada de cuatro episodios, cuyo estreno está previsto para el 10 de abril de 2026.

RELACIONADAS

Desde la primera escena, se presenta a Malcolm (Frankie Muniz), ahora adulto, afirmando: “Mi vida es fantástica ahora. Todo lo que tuve que hacer fue alejarme de mi familia”. Sin embargo, esta aparente calma se ve interrumpida cuando se ve obligado a regresar para celebrar el 40.º aniversario de bodas de sus padres, Hal (Bryan Cranston) y Lois (Jane Kaczmarek).

¿Qué veremos en el tráiler?

En el adelanto también reaparece gran parte del elenco original, como Francis (Christopher Masterson), Reese (Justin Berfield) y Piama (Emy Coligado).

Marty Supreme

Thimothee Chalamet está convirtiendo la película ‘Marty Supreme’ en tendencia

Leer más

Los momentos caóticos y desbordados, sello característico de la serie, siguen siendo la médula espinal de la historia, acompañados ahora por una fuerte carga nostálgica para quienes crecieron viendo la producción a lo largo de sus siete temporadas.

RELACIONADAS

Este nuevo proyecto propone una reactivación de los personajes clásicos y muestra cómo han evolucionado con el paso del tiempo, incorporando nuevas experiencias, dinámicas y miembros a la familia.

La pregunta queda abierta: ¿mantendrá la serie su caos característico o ofrecerá una nueva mirada sobre estos entrañables personajes?

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Champions Tour: Así será la gira del Inter Miami de Messi que pasará por Ecuador

  2. Análisis de las obras viales en Samborondón: ¿Realmente mejoran la movilidad?

  3. Deportistas ecuatorianos que no puedes perder de vista en 2026

  4. ¿Qué impacto tendría la liberación de Srdan en la lucha contra el crimen organizado?

  5. Corte de agua sorprende a Urdesa: ¿a qué se debe la suspensión?

LO MÁS VISTO

  1. La sentencia contra el serbio Jezdimir Srdan podría anularse por falta de tribunal

  2. Retiran del mercado Iñaquito caramelos, galletas y panetones caducados

  3. ¿Dónde es más caro arrendar en Quito y en qué zonas el metro cuadrado cuesta más?

  4. La Aurora crece con proyectos urbanísticos sin frenos y eliminando cerros de Daule

  5. Mario Godoy: por qué expertos piden allanamientos y control penal inmediato

Te recomendamos