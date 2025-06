Bryan Cranston confirma que el Dewey original no regresa a Malcolm

Cranston compartió una conversación qur tuvo con el actor Erik Per Sullivan y sus razones para no volver a actuar

El esperado reboot de la exitosa serie Malcolm in the middle está en marcha, pero no contará con la participación de todos los miembros del elenco original. Bryan Cranston, quien interpretó a Hal, padre de la familia, reveló recientemente que Erik Per Sullivan, recordado por su papel como Dewey, ha decidido no regresar a la actuación.

Esta es la razón por la que Erik Per Sullivan no regresa a Malcolm in the middle

Durante una entrevista en el pódcast Fly on the wall, Cranston compartió una conversación que tuvo con Sullivan: “Le dije, ‘¡Tenemos el show! Va a volver’. Y él respondió, ‘¡Eso es fantástico!’. Luego le dije, ‘Sí, estamos emocionados de tenerte de vuelta’, y me contestó, ‘Oh, no, no quiero hacerlo. Pero me alegra mucho’”, relató el actor.

Cranston explicó que Sullivan, quien dejó la actuación siendo niño, actualmente se encuentra estudiando en Harvard, donde cursa una maestría. “Es realmente muy inteligente. Me dijo: ‘No, no he actuado desde que tenía 9 años. Ya no es lo mío’”, añadió.

Ante su ausencia, el personaje de Dewey será interpretado por Caleb Ellsworth-Clark en esta nueva versión de la serie. Aún no se han confirmado todos los nombres del elenco que regresarán, pero se espera que varios de los actores originales formen parte del proyecto.

