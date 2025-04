Erik Per Sullivan: Dewey, de Malcolm, reaparece

Erik Per Sullivan (33), conocido por su papel en la serie de comedia de los 2000 Malcolm el del medio, ha estado alejado de la industria del entretenimiento por casi dos décadas. Recientemente, fue visto en su vida actual lejos de Hollywood.

El actor, quien interpretó a Dewey Wilkerson en la serie, ha pasado 18 años fuera del foco mediático. La semana pasada, fue fotografiado en Boston mientras tomaba café y realizaba diligencias, siendo la primera vez que los paparazzi lo captan desde 2007.

A pesar de su reaparición, su regreso a la actuación no está previsto. La serie Malcolm in the middle (título original) tendrá un reinicio con la participación de Frankie Muniz, Jane Kaczmarek y Bryan Cranston en sus papeles originales, pero Erik Per Sullivan no formará parte del proyecto.

El actor dejó Hollywood para dedicarse a sus estudios. Según contó Jane, se interesó por la literatura.

¿Cómo será la nueva serie de Malcolm?

Hasta el momento se conoce que Christopher Masterson, quien interpretó a Francis, y Justin Berfield, quien dio vida a Reese, también estarán de regreso. El papel de Sullivan será interpretado por Caleb Ellsworth-Clark, actor de la serie Fargo.

Por otro lado, el argumento no ha sido revelado por los productores de Disney+. Sin embargo se conoce que solo serán 4 episodios los que se transmitiran en esta mini serie.

