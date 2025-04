La música tradicional desde la visión de LaTorre

¿Qué sucede si se fusiona la música tradicional ecuatoriana con el lenguaje de programación? El resultado sería la propuesta sonora de LaTorre. Renata Nieto, la ibarreña detrás de este proyecto, ha mantenido una constante evolución desde que presentó su primer sencillo en 2018.

Para entonces, Temporal fue su carta de presentación. Como si se avanzara por un camino largo, recorriendo los valles del páramo, suenan los acordes de este sencillo, que reúne todos los elementos de la música tradicional -en especial los instrumentos de viento- con sonidos electrónicos.

En 2025, esa esencia se mantiene y busca, en palabras de LaTorre, perfeccionarse. Sin embargo, las motivaciones detrás de cada canción cambian y generan nuevas etapas. “Algo que siempre intento es reinterpretar lo ecuatoriano desde la música, basándome en elementos de lo tradicional y, a veces, también en las sensaciones de cómo es estar en este espacio y en el tejido social”, explica la cantautora, quien está ultimando los detalles de su próxima producción.

“De eso trata el siguiente EP, Jardín secreto. Si bien hay canciones que hacen referencia a los géneros tradicionales ecuatorianos, en otro grupo de temas, la identidad local se manifiesta en la manera en que se presentan nuestras relaciones”.

Pero antes de iniciar esta nueva etapa, LaTorre crea un puente musical que conecta su pasado (Reencarnaciones, 2021; y Orillas, 2023) y Jardín secreto, que estará compuesto por seis canciones. Los temas que enlazan estas fases son Esto que brilla y Y ya nada! ft. Marcel Bagés y David Soler.

La perspectiva de LaTorre es abundante en referencias y sonidos, como si convirtiera en canciones el pan de oro del arte andino ecuatoriano.

Lo tradicional 2.0

¿Cómo fusiona estos sonidos, casi futuristas, con los instrumentos tradicionales y ancestrales?

Yo me apoyo mucho en mi productor, Alejandro Mendoza (Xuzu). Él tiene un entendimiento súper profundo de cómo reinterpretar lo ecuatoriano sin quitarle la esencia. Algunas cosas que hacemos es traducir líneas melódicas de lo andino a sonoridades electrónicas. A veces sampleamos pequeños fragmentos, pero siempre queremos respetar el espíritu y la sensación que genera la música ecuatoriana. Los artistas tenemos la misión de captar esas emociones y referencias, por eso nos enfocamos en esta sensibilidad.

¿Cómo describiría este espíritu?

Para mí, tiene que ver con la parte rural, donde nací. Se inspira en la majestuosidad de las montañas, en esa especie de nostalgia que genera el páramo y en la mezcla agridulce entre lo feliz y lo triste. Algo que siempre trato de captar es la sensación de abismo que hay en la Sierra. Que eso se sienta en la música me parece fundamental.

¿Qué tan distante considera que está su estilo de lo tradicional?

Yo estudié la música ecuatoriana desde lo más tradicional y purista. Pero al momento de componer, intento mezclar las referencias que he tenido en mi mundo con influencias del internet que vienen de todas partes. No me siento culpable de hacer estas fusiones porque, si te das cuenta, ninguna música es completamente pura. El pasillo ahora es tradicional para el país, pero me imagino que cuando llegaron las guitarras por primera vez a la región andina, debió ser casi un sacrilegio utilizarlas. Sin embargo, con el tiempo, estos nuevos instrumentos se adaptaron a la creación local. Eso pasa en todas las culturas del mundo.

¿Cree que usted ha creado su propio género?

No me considero tan osada como para decir algo así. Pero sí he cerrado un universo musical propio. Este tiene una sensación muy específica que, auditivamente, posee algo de barroco.

También suena en el cine

En el 2024 LaTorre junto a otros artistas ecuatorianos fueron considerados por la revista Rolling Stone como lo imperdible en este territorio. A su vez, también dio a conocer su contrato con Warner Chappell, para que sea la compositora para otros artistas.

Aunque vive en Ecuador, gran parte del año la está pasando en España, de donde son sus nuevos productores, los catalanes Marcel Bagés y David Soler. Así ha hecho una nueva red que la está posicionando a nivel internacional, llegando incluso a sonar en una película. “La relación que surgió con España fue muy natural. A una persona le gustó mi música allá y así se creó un puente, y donde me han comenzado a llamar. Y una de las cosas que más me emociona es la película Parthenope, de Pablo Sorrentino”.

Crecimos avergonzados de la música tradicional ecuatoriana. Creo que cada vez ocurre menos”. LaTorre Cantante ecuatoriana

La emoción por haber sido escogida para este proyecto se nota en su voz. LaTorre se llena de detalles para explicar la escena en la que Memoria, el tema de su autoría, se encarna en esta ficción que está alejada de cualquier contexto andino, pero que resuena para el creador italiano. “Es una canción a nivel personal muy importante para mí. Es la única en español que forma parte”.

La cantautora revela que al principio creyó que era una broma la invitación que le hicieron. “Como ecuatoriano, cuando te llega algo así, piensas que no es cierto. No le tomé muy en serio. Pero luego respondí que sí, pero sin mucha visión. Un mes después llegó la confirmación y se empezaron los trámites”.

También explica que luego hicieron un acercamiento sobre en qué segundo aparecerá su creación y cómo le impactó la forma en que una letra que le dedicó a su madre se presta para mil y un interpretaciones diferentes. “Aparecer en Parthenope ha hecho que se escuche mi música mucho más en España e Italia”, recalca. La película se estrenó en diciembre en Europa y actualmente está en cartelera en Ecuador.

