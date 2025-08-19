La vida sin filtros de Catrina Sauvage, la diseñadora que triunfa en línea

En exclusiva con EXPRESO, cuenta cómo el hackeo de sus fotos la impulsó a crear su negocio de contenido para mayores

Lo que comenzó como un acto de malicia, se convirtió en un motor para el éxito. La historia de Catrina Sauvage, diseñadora de moda, artesana y fotógrafa, es un ejemplo de resiliencia y empoderamiento.

En 2022, un hackeo y el robo de sus fotos de lencería la llevaron a un punto de inflexión, pero en lugar de ceder a la impotencia, decidió tomar el control de su imagen y convertir la adversidad en una oportunidad.

Un giro inesperado: de la indignación a la iniciativa

Catrina fue víctima de una violación a su intimidad cuando un individuo en Guayaquil robó sus fotos, las subió a una página y las vendió como si fueran contenido explícito. La frustración inicial pronto se transformó en una pregunta estratégica: ¿por qué dejar que alguien más se beneficie de su imagen?

Catrina prefiere realizar sesiones y videos con temáticas de películas y series. Cortesía de Catrina Sauvage

"Vi que él estaba ganando dinero con mi imagen, así que decidí hacerlo yo misma", relató a EXPRESO.

Catrina se reinventa y gana miles la "página azul"

Esta decisión marcó su debut en OnlyFans, una plataforma que le permitió recuperar el control y monetizar su contenido de manera directa. En su primer año, la apuesta fue un éxito rotundo: facturó más de $30.000, un ingreso que utilizó para construir su casa.

La moda y la pandemia: un camino de altibajos

A pesar del éxito, la presión familiar la llevó a alejarse de la plataforma. Catrina se centró en su marca de ropa, una pasión que la acompañaba desde antes de su incursión en el contenido para adultos.

Sin embargo, la llegada de la pandemia en 2020 golpeó su negocio de moda, forzándola a reconsiderar sus opciones. En 2023, decidió regresar a OnlyFans, esta vez sin reservas.

"Siempre me gustaron las sesiones de fotos, pero desde entonces comencé a hacer sets más sensuales y explícitos", comentó.

Su creatividad no tiene límites, y uno de sus contenidos más populares es una versión sensual del Grinch que, hasta el día de hoy, sigue generando ventas sin importar la temporada.

Pedidos insólitos y nuevas colaboraciones

La popularidad en OnlyFans viene con su dosis de anécdotas curiosas. Catrina ha recibido peticiones de todo tipo, desde un pago de $150 solo por la frase "perrita" hasta una oferta de $5.000 para conocerla.

No obstante, ha sabido establecer límites claros, evitando encuentros en persona y rechazando propuestas que no se alinean con sus principios, como la de disfrazarse de "pollo asado".

Regreso triunfal: sets navideños, cosplay y más contenido hot

Actualmente, Catrina comparte su vida y su contenido con Ñokú (Luis Seminario), una naciente relación que ha enriquecido su carrera. "Estamos chipeando, nos estamos conociendo", dijo entre risas. Juntos han grabado sets temáticos de cultura pop, como Dragon Ball Z y Street Fighter, además de un trío con su amiga Andrea Soto.

Catrina Sauvage ya ha grabado contenido junto a Ñokú para la página azul. Cortesía de Catrina Sauvage

"Grabar con él fue fácil, todo fluyó. Tiene su buena potencia", expresó, destacando la química que existe entre ellos.

Más allá de la plataforma: sueños y ambiciones

Aunque OnlyFans es su principal fuente de ingresos, Catrina no pierde de vista sus metas a largo plazo. Su mayor sueño es consolidar su marca de ropa. Sin embargo, también tiene una ambición que la vincula con otro ámbito: el periodismo de farándula.

Con su carisma y espontaneidad, reveló un deseo peculiar: colaborar con el periodista José Delgado. "Siempre quise estar en la farándula. Me encantaría hacer reportería como El Cholito. Admiro su contenido. También me gustaría grabar con él para la paginita azul", concluyó entre risas.

