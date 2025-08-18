Así va la tabla de LigaPro 2025 tras el triunfo de Deportivo Cuenca ante Vinotinto

El equipo de Norberto Araujo sumó tres puntos vitales para acercarse al hexagonal final del campeonato

Deportivo Cuenca se metió en la pelea por clasificar al hexagonal final de la LigaPro 2025.

Deportivo Cuenca consiguió una victoria vital al superar 2-0 a Vinotinto en el cierre de la jornada 25 de la LigaPro 2025.

Con este resultado, el equipo de Norberto Araujo sumó tres puntos de oro que lo catapultaron a la cuarta posición, metiéndolo de lleno en la pelea por un cupo al hexagonal final.

Rodríguez y Gustavino marcaron la diferencia

El partido se definió en la primera mitad. Alexis Rodríguez abrió el marcador a los 35 minutos, mientras que el defensor Luis Gustavino sentenció la victoria con un potente cabezazo en el minuto 45.

Deportivo Cuenca ascendió en la tabla de posiciones de la LigaPro 2025.

Este triunfo dejó a los Morlacos con 39 puntos, superando a Orense, que ahora se ubica en el séptimo lugar.

Ajustada tabla de posiciones: Emelec y Aucas a la expectativa

La victoria del Expreso Austral no solo fue importante para sus aspiraciones, sino que también tuvo repercusiones directas en la tabla.

Emelec, que en esta fecha derrotó 1-0 a Técnico Universitario, se mantiene en la novena posición con 35 puntos. Los eléctricos se encuentran a solo tres unidades de Aucas, que con 38 puntos ocupa la última posición de clasificación al hexagonal.

Vinotinto, en problemas: cae al penúltimo lugar

Por su parte, la derrota fue un duro golpe para Vinotinto, que cayó al penúltimo lugar con 24 puntos, ubicándose en la zona que disputará la permanencia en la Serie A.

Con solo cinco fechas por delante, la LigaPro 2025 se calienta y promete un cierre de infarto. Cada punto será decisivo en la lucha por el campeonato y la supervivencia.

La tabla de posiciones de la LigaPro 2025

