La UGTE es sancionada por no presentar las cuentas de campaña de la consulta de 2023

José Villavicencio es dirigente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE).

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resolvió sancionar a la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE) por la no presentación de las cuentas de campaña de la consulta popular de 2023, sobre mantener el crudo del bloque 43 bajo suelo.

En octubre de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) presidido por Diana Atamaint presentó la denuncia electoral contra tres responsables de la campaña de la UGTE en 2023: Fabián Villavicencio, representante legal; Luis Fernando Merino, encargado del manejo económico; Nelson Erazo, jefe de campaña del UGTE.

Multa económica para representante de la UGTE

En sus sentencia, el juez electoral Guillermo Ortega señaló que el CNE acreditó la configuración de la infracción electoral tipificada en el numeral 1 del artículo 281 del Código de la Democracia, respecto al financiamiento de la política y el gasto electoral.

El magistrado resolvió aceptar la denuncia electoral contra Fabián Villavicencio, representante legal, y Luis Fernando Merino, encargado del manejo económico. Ellos fueron sancionados con una multa de 9.000 dólares, equivalente a 20 salarios básicos, que deberán ser pagados dentro de seis meses.

Sin embargo, excluyó de su sentencia al Nelson Erazo, jefe de campaña del UGTE, al señalar que, si bien es cierto que se prevé su responsabilidad solidaria, "su figura no se encontraba contemplada en el artículo 281.1, vigente al momento de los hechos", sino que fue incorporada en julio de 2025.

