Editorial: Falta de control en Tumbaco y Cumbayá

El valle del nororiente de la capital registra un crecimiento urbano que muestra el desarrollo del Distrito Metropolitano de Quito. Sin embargo, ese cambio también expone diariamente varias problemáticas por el avance inmobiliario y económico que se dinamiza por las ventajas que ofrece, pero que también deja de lado las regulaciones y el control.

En Tumbaco y Cumbayá se reportan construcciones al filo de laderas, contaminación de quebradas y desmanes en los exteriores de locales de diversión, situaciones que generan riesgo para la comunidad y que evidencian que los controles son limitados frente a la expansión de las actividades de una zona en evolución.

El Municipio, a través de la Administración Zonal, efectúa verificaciones y atiende ciertas denuncias, sin embargo, los controles suelen ser insuficientes. Estas limitaciones se observan cuando ocurren las alertas por derrumbes, desbordamientos de quebradas o incidentes violentos que alarman a los residentes y rompen la tranquilidad del valle.

La evolución del sector puede ser vista como una oportunidad para elaborar o actualizar ordenanzas que permitan mantener el equilibrio entre el crecimiento y la habitabilidad; solo así se evitará que Tumbaco y Cumbayá pierdan su atractivo. El desarrollo y el control deben ir de la mano.