Cartas de lectores: Petroecuador financia al Estado

Petroecuador ha sido siempre la causa de que no se incrementen los ingresos por exportación de crudo, y más aún el año anterior, como demuestra una investigación de este Diario publicada el 27 de febrero: la inversión de la estatal bajó un 73,97 % al pasar de 1.796,1 millones a 485,4 millones de dólares; la producción de crudo cayó 0,40 %, la refinación de derivados 6,37 % y la exportación de derivados 56,01 %, resultados que en poco tiempo nos llevarán a dejar de ser un país petrolero.

Estos resultados negativos, sobre todo en la producción, ahora pasan factura, ya que no podemos beneficiarnos de la subida del precio del crudo por el conflicto en Medio Oriente; además, por los problemas de la refinería de Esmeraldas, las importaciones de combustibles son elevadas y a precios internacionales.

Estas ineficiencias se justificaban por falta de recursos, pero ahora sorprende la condonación de 853 millones de dólares al Ministerio de Finanzas para reducir el déficit a límites exigidos por el Fondo Monetario, decisión que impide invertir en nuevos pozos, mejorar la refinería de Esmeraldas -que ha operado de forma irregular-, recuperar pozos antiguos y reubicar el oleoducto en riesgo.

Todo esto hace que el Gobierno deba delegar urgentemente las actividades petroleras a la empresa privada.

C. Wellington Ríos Villafuerte