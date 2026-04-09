Publicado por Mónica Jara Chérrez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Contraloría denuncia ataques mediáticos contra su titular Mauricio Torres y su familia, tras informes de control.

Entidad ejecuta 59 acciones de control a alcaldes y prefectos antes de elecciones seccionales del 29 de noviembre.

Pronunciamiento ocurre tras críticas por filtración de informes patrimoniales de jueces de la Corte Constitucional.

La Contraloría General del Estado informó la noche de este 8 de abril de 2026 que su máximo representante, Mauricio Torres, y su familia han recibido "ataques mediáticos", tras la difusión de diferentes informes de control que ha efectuado la institución a varias autoridades.

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"A partir de la emisión de recientes informes aprobados y exámenes en ejecución, se han activado campañas de desprestigio que atentan contra la honra y reputación de los servidores públicos, en particular, de la máxima autoridad institucional y su entorno familiar", señaló la entidad en un comunicado.

Según Contraloría, las campañas serían parte de "ataques mediáticos" que generan desinformación, cuyas agresiones ya fueron denunciadas ante las autoridades.

El organismo atribuye los ataques a "personas inescrupulosas", quienes habrían planificado "estrategias orientadas a desacreditar a la institución". Sin embargo, no mencionó nombres de los sospechosos ni detalles de las supuestas agresiones recibidas.

59 acciones de control a municipios y prefecturas

La denuncia pública de la Contraloría se conoce al día siguiente en el que el organismo informó que desarrolla 59 acciones de control a las autoridades municipales y provinciales del país.

Los análisis comprenden la revisión de estas operaciones:

Administrativas y financieras.

Procesos de contratación de bienes, obras y servicios.

Gastos en publicidad y propaganda, entre otros.

El organismo dio a conocer los procesos que ejecuta cuando distintos políticos y autoridades comienzan a definir si participarán o no en las próximas elecciones seccionales del 29 de noviembre.

Además, dichas acciones de control se anuncian en un contexto en el que la entidad de Torres ha sido cuestionada por la filtración de los informes de las declaraciones patrimoniales de los jueces de la Corte Constitucional, Alí Lozada y José Terán.

Los exámenes han sido vistos por la opinión pública como un ataque a la Corte, una de las instituciones que ha frenado distintas leyes del Ejecutivo.