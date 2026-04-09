Crimen organizado y lavado de dinero: la nueva amenaza para el sector inmobiliario en Ecuador

Representación del uso de bienes raíces y propiedades como mecanismos para el lavado de dinero por parte de redes del crimen organizado.Imagen generada con IA

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La expansión del crimen organizado ha dejado de ser una amenaza distante. Hoy, incluso los espacios concebidos como inversiones seguras -viviendas, bodegas o parqueaderos- pueden convertirse en piezas involuntarias de esquemas ilícitos. El mercado inmobiliario, históricamente asociado a estabilidad, enfrenta una distorsión que compromete su esencia. El hallazgo de arsenales y efectivo en edificios residenciales no es un hecho aislado. Las mafias transnacionales han logrado permear la cotidianidad urbana, utilizando los bienes raíces como engranajes para el blanqueo de capitales.

En este escenario, la ciudadanía queda expuesta. Propietarios y administradores operan sin herramientas suficientes para detectar operaciones sospechosas, atrapados entre la necesidad y el riesgo. La intuición no es defensa frente a estructuras criminales sofisticadas.

Un desafío que exige controles reales

El rol de entidades como la Unidad de Análisis Financiero y Económico resulta decisivo. Y no basta con reaccionar: se requieren protocolos claros, monitoreo efectivo e inteligencia preventiva.

Blindar el sector inmobiliario es una tarea compartida, pero sin dirección estatal se convierte en una carga desigual. La seguridad no puede depender del azar ni de la buena fe. Recuperar la tranquilidad exige un Estado que actúe.