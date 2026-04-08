Chito Vera vs Jean Silva HOY: Hora y dónde ver EN VIVO la pelea del ecuatoriano en Hype Brasil

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

Olvídese de las tarjetas de los jueces y la administración del reloj. Este miércoles 8 de abril, la ciudad de São Paulo se convierte en el epicentro de una nueva forma de entender el combate, que tendrá la presencia del ecuatoriano Marlon 'Chito' Vera. Hype Brasil irrumpe en la escena con una propuesta cruda que obliga a las estrellas de la UFC a abandonar su zona de confort para enfrentarse a su instinto más básico.

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El combate que paraliza al continente es el choque entre Chito y el brasileño Jean Silva. No es una pelea más en el registro; es un desafío de grappling o también denominada como submission only (solo sumisión).

El manabita llega con el respaldo de una carrera de élite en la UFC, donde su resistencia y capacidad de finalización lo han convertido en un ícono latino. Mientras tanto, Silva, el peso pluma local busca validar su ascenso meteórico ante un veterano de las artes marciales mixtas.

¿Cómo es el formato de las peleas en el Hype Brasil?

En el "submission only" no existen los puntos. No importa quién logre el mejor derribo o quién controle la posición por más tiempo; la victoria solo llega si uno de los dos logra someter al rival. Es un "todo o nada" que elimina la especulación y premia el riesgo absoluto.

Cartelera Hype Brasil, Sao Paulo.CORTESIA

La cartelera en el Hype Brasil, Sao Paulo

El evento no se detiene en el duelo Vera-Silva. La organización ha diseñado una noche de contrastes generacionales y estilos agresivos:

Figueiredo vs. Rosas Jr: El ex campeón de la UFC, Deiveson Figueiredo, pondrá a prueba la proyección del joven Raul Rosas Jr. en un combate donde la técnica del veterano chocará con la explosividad del prospecto.

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Bare Knuckle (A puño limpio): Para elevar la expectativa, Hype Brasil integra combates sin guantes. Sin la amortiguación del cuero, cada golpe tiene el potencial de terminar la noche de forma instantánea.

¿Por qué Hype Brasil es tendencia?

A diferencia de las estructuras tradicionales de las artes marciales mixtas, este evento busca conectar con una audiencia que exige acción inmediata. Al reducir las reglas al mínimo y eliminar la posibilidad de ganar por decisión arbitral, se garantiza un espectáculo donde la honestidad del combate es el eje central.

Hora y cómo ver Hype Brasil

Para los aficionados ecuatorianos que no quieran perderse el desempeño de Chito Vera en este terreno desconocido, la cita es este miércoles 8 de abril:

Plataforma : Streaming vía BASH TV y PPV.

: Streaming vía BASH TV y PPV. Horario: A partir de las 18:30 horas (hora de Ecuador).

En un deporte donde a veces la estrategia aburre, Hype Brasil promete lo contrario: un recordatorio de que, cuando se quitan las protecciones y los jueces, solo queda la esencia de la pelea. O finalizas, o te finalizan.

¿Cómo llega Chito Vera en UFC?

Para Chito Vera será una prueba más en su carrera. Sin dejar de lado su presencia en la UFC, ahora le toca afrontar un nuevo duelo tras su reciente derrota contra el mexicano David Martínez, en el Fight Night de México, el pasado 28 de febrero.