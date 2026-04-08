FC Barcelona vs Atlético de Madrid HOY: Dónde y a qué hora ver EN VIVO el duelo de Champions League

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

La Ciudad Condal se viste de gala este miércoles 8 de abril para recibir el duelo de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. El FC Barcelona llega a esta cita en un estado de gracia absoluto, consolidado bajo la batuta de Hansi Flick y con la moral por las nubes tras asaltar recientemente el feudo de Atlético de Madrid en la competición doméstica.

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El conjunto azulgrana aterriza en esta instancia tras firmar una exhibición de poderío ofensivo en octavos, donde despachó al Newcastle United con un escandaloso global de 8-3. Esa pegada, sumada al ritmo vertiginoso que ha imprimido el técnico alemán, sitúa al Barça como uno de los rivales más temidos del continente.

Pese a la inercia ganadora, Flick no se relaja. El preparador germano aún perfila los últimos detalles de un once que debe equilibrar la balanza entre la posesión creativa y la contención defensiva. Las miradas están puestas en el centro del campo, donde la versatilidad de piezas como Fermín López y Èric García ofrece distintas soluciones tácticas dependiendo de lo que exija el guion del partido.

Atlético de Madrid recibió a FC Barcelona en la Copa del Rey 2026.

Para frenar el rocoso bloque de Diego Simeone, el Barça apostaría por un esquema cargado de verticalidad. Destaca la presencia de Joan García bajo palos y una defensa que mezcla la jerarquía de Koundé con la frescura de Cubarsí.

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En la parcela ofensiva, el tridente formado por Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Marcus Rashford se perfila como la principal amenaza para la zaga madrileña. La capacidad de desborde del canterano y el inglés será clave para generar espacios que el "9" polaco pueda capitalizar.

Por el lado del Atlético de Madrid, la previa ha estado marcada por la emotividad. Todas las miradas se centran en Antoine Griezmann, quien atraviesa sus últimos meses en la disciplina rojiblanca. El Cholo Simeone aprovechó la rueda de prensa oficial para rendir tributo al máximo goleador histórico del club, dejando una frase que resume la exigencia y el cariño que los une.

Simeone no escatimó en elogios, situando al francés como uno de los futbolistas más determinantes de su carrera. Para El Principito, esta eliminatoria no es una más; es la oportunidad de cerrar su legendario ciclo en el Metropolitano alzando la Orejona, el único gran trofeo que se le resiste.

Alineaciones de FC Barcelona y Atlético de Madrid

FC Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Èric García, Fermín; Lamine Yamal, Lewandowski, Rashford.

Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Èric García, Fermín; Lamine Yamal, Lewandowski, Rashford. Atlético de Madrid: Musso; Molina, M. Pubill, Hancko, Ruggeri; Llorente, Koque, Simeone, Lookman; Álvarez, Griezmann.

FC Barcelona vs Atlético de Madrid: Hora y canales para ver el partido de Champions

El partido entre el conjunto culé y el colchonero este miércoles se podrá disfrutar por la transmisión de ESPN y Disney+ Premium para todo Latinoamérica. En Ecuador, Perú y Colombia se verá el compromiso desde las 14:00.