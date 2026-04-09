Remoción de Aquiles Álvarez: ¿cuál es el proceso una vez presentada la denuncia del ciudadano?

Publicado por Carlos Isaac Pino Creado: Actualizado:

La remoción de Aquiles Álvarez La Secretaría del Concejo tiene dos días término para remitir la queja a la Comisión de Mesa

La destitución oficial demanda el voto conforme de las dos terceras partes del Concejo.

De ser removido, Álvarez podrá apelar ante el Tribunal Contencioso Electoral en tres días.

La gobernabilidad en Guayaquil entra en una fase de definiciones legales y plazos perentorios. Tras la denuncia ciudadana presentada este 8 de abril por el abogado David Mateo López Banegas, en la que exige la remoción del alcalde Aquiles Álvarez, el procedimiento administrativo local queda supeditado estrictamente a lo dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).

Denuncia presentada y próxima a ampliar

Álvarez, quien permanece recluido en la Cárcel de El Encuentro desde febrero de 2026, enfrenta este pedido formal de salida fundamentado en la ausencia de su cargo. Si bien la concejala socialcristiana, Ana Chóez, ha confirmado que presentará nuevos argumentos el próximo 13 de abril para sumar a la causa de remoción, el ingreso formal del escrito inicial marca el inicio del reloj legal para el Cabildo.

El rol de la Comisión de Mesa y la calificación

El artículo 336 del Cootad es claro sobre la ruta administrativa. La denuncia ciudadana, tras ingresar con firma de responsabilidad reconocida, reposa en la Secretaría del órgano legislativo (el Concejo Cantonal). Esta dependencia tiene un término de dos días para remitir la documentación a la Comisión de Mesa del Municipio.

Una vez recibido el expediente, dicha comisión cuenta con cinco días término para calificar la denuncia. Al ser Álvarez la autoridad denunciada, la norma exige que no pueda participar ni integrar esta mesa de revisión, debiendo el legislativo convocar a otro miembro del Concejo para reemplazarlo y garantizar imparcialidad en la calificación.

En sí, durante los 10 días de prueba que ordena la ley, la defensa ciudadana (en este caso, impulsada por Ana Chóez y el denunciante original) no tendrá que demostrar peculado o desvío de fondos, sino que deberá certificar legalmente que Aquiles Álvarez está imposibilitado de ejercer sus funciones (debido a su reclusión en la Cárcel de El Encuentro) y que ha incurrido en inasistencias al Concejo.

Culminada la etapa probatoria, la Comisión tiene un plazo de cinco días adicionales para emitir un informe final vinculante, el cual será entregado y expuesto ante el pleno del legislativo local.

Ana Chóez, concejala de Guayaquil perteneciente al Partido Social Cristiano (PSC).@AnaChoezV

La votación decisiva en el Concejo Cantonal

Con el informe en mano, se convocará a una sesión donde las partes expondrán sus alegatos finales. La remoción del burgomaestre requiere una mayoría calificada, es decir, el voto conforme de las dos terceras partes de los integrantes del Concejo Cantonal.

La normativa electoral y el Cootad otorgan a la autoridad removida un término de tres días, luego de ser notificada con la resolución, para solicitar que el expediente se eleve a consulta ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Este organismo nacional se limitará a verificar exclusivamente el cumplimiento de formalidades y debido proceso, pero su fallo será de última instancia.

A continuación, el cronograma procesal que marca la ruta del Cabildo porteño: