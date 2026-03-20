Fabricio Villamar perfila a Quito Capital como opción frente a correísmo y Gobierno

El exconcejal dice que "el riesgo de no participar en las elecciones seccionales será seguir gobernados por los peores"

Desde hace algo más de dos años, Fabricio Villamar es parte de Quito Capital. El grupo, dice, busca impulsar un Gobierno para los ciudadanos. Cuentan con el casillero electoral del movimiento Ahora.

- Entre 2009 y 2014 usted fue concejal durante la administración de Augusto Barrera. ¿Sigue de cerca lo que ocurre hoy en Quito? "Es imposible no seguir lo que pasa en la ciudad porque la capital sigue siendo el centro político y administrativo", responde.

- Con esa experiencia, ¿cómo evalúa la gestión del alcalde Pabel Muñoz? Hay críticas recurrentes sobre falta de obra nueva y una administración centrada en mantenimiento. "Hay una mentira del tamaño de una catedral cuando se habla de 3.001 obras; incluyen el mantenimiento rutinario. No es obra nueva, lo que se espera es que haya cosas que cambien la calidad de vida y el cortar la hierba de un parterre o un parque no es una obra".

- Quito ha sido históricamente el principal referente político del país. ¿Sigue siéndolo o ha perdido ese peso como capital política? "Quito es la capital de la República, como dice la Constitución. Pero la capitalidad se debe demostrar en otros aspectos, por ejemplo, al retomar el liderazgo y ofrecer calidad de servicios que mejoren la vida. El metro funciona, con administración privada; en cambio, la recolección de basura deja mucho que desear; igual el mantenimiento vial. Necesitamos recuperar el sentido de pertenencia".

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- ¿Cómo va su proyecto Quito Capital?

- Hace un poco más de dos años comenzamos el proyecto discutiendo temas de ciudad, convocando a expertos, con un perfil para, en algún momento, asumir retos. Entre otros Esteban Najas, Verónica Sevilla, Diego Vivero o Napoleón Santamaría. El futuro de la ciudad, no se lo puede buscar en los líderes del pasado.

- A menos de un año de las elecciones seccionales, ¿existe espacio real para construir una alternativa por fuera de la polarización?

- Es lo que se tiene que hacer y confío muchísimo en el proceso de Quito Capital. Hay que generar un acuerdo sobre qué necesita la ciudad, con técnicos, gente que tiene capacidad de hacerlo bien como Verónica Arias, nos proporcionó su visión sobre cuidado del ambiente. Estamos terminando de armar el Plan de Gobierno para la ciudad.

- ¿Qué buscan desde Quito Capital con ese plan, de cara a las seccionales?

- Es un plan que ofrecemos generosamente a todos los que quieran arriesgarse a participar en procesos políticos de la ciudad. Sabemos que se necesita un consenso político para poder enfrentar las próximas elecciones, para romper esa polarización, por la que se cree que aparentemente no existe más que correísmo, que está inhabilitado; y el Gobierno.

- ¿Cuál es el mayor reto?

- Poder diferenciar entre dos opciones: el Gobierno de Quito para los partidos o para los ciudadanos. Yo voy a impulsar la segunda opción, llamar a las personas más capacitadas para que asuman con valentía.

El riesgo de no participar es ser gobernado por los peores. La puerta está abierta para quienes quieran participar. Fabricio Villamar Exconcejal de Quito

- ¿Con qué actores, más allá de Quito Capital, han conversado?

- Con Wilson Merino y Andrés Campaña (concejales), en los próximos días con urbanistas; Hay que llevar a los barrios y lograr un proceso que mueva las bases. Planteamos que el municipio no sea la oficina de empleos de los partidos.

Se requieren técnicos, expertos y valentía de ciudadanos que entienden que le pasa a la ciudad y que han evitado tomar el reto de ser representantes políticos.

- En la política real se necesita un casillero electoral.

- El movimiento Ahora entrega el casillero para que podamos armar un frente en donde los mejores puedan participar, sin excluir a quienes han venido haciendo política propositiva y han tenido una posición digna en el Concejo Metropolitano. No se parte de cero, no es que solo vamos con ciudadanos. Pensamos en mancomunidades para solución de problemas comunes como transporte con Rumiñahui o Mejía, por ejemplo.

- Otros ciudadanos organizados, por ejemplo en el Cabildo Cívico, siguen los temas. Temen ser usados por políticos.

- Si el Cabildo Cívico quiere pasar del análisis a la acción, el mecanismo es la participación política electoral y la administración pública. Eso implica tomar la decisión de bajar al albañal que es la batalla electoral.

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- ¿Están abiertos para reunir a otros participantes?

- El reto es poder plantearle a la ciudadanía que existen dos caminos: insistir en la práctica de los partidos, que buscan la alcaldía; o apostar por la técnica, la visión, es decir ciudadanos hacia la alcaldía.

- Cómo creen qué estará la contienda?

- La Revolución Ciudadana migrará a donde le abran las puertas. El otro actor grande es (Jorge) Yunda, que mantiene un electorado cautivo, voto popular. Luego está el Gobierno, necesita participar, pero el ejercicio del poder desgasta.

Queda un último espacio para la creación de una alternativa más cívica y técnica, en el centro político, que eventualmente podría recibir de buen agrado respaldo del Gobierno o de otras organizaciones.

- ¿Quieren el respaldo del Gobierno para una candidatura a la alcaldía de Quito?

- El Gobierno no tiene un candidato para Quito y eventualmente si ponen un candidato que no tenga fuerza, podrían entregarle la capital al correísmo. Deberían acercarse con sectores que plantean una posición de centro, para enfrentar una arremetida de una unidad de la izquierda o a donde vaya el correísmo.

A menos de un año de las elecciones seccionales de febrero 2027

Quito Capital proyecta participar en las seccionales. Los recursos no serían el problema, sí la decisión final de pasar del mundo privado a la campaña electoral, admite Fabricio Villamar sobre los integrantes de este colectivo. “La gente de la academia, empresa u organización, sí requiere tomarse más tiempo para decidir”.

¿Quién es Fabricio Villamar?

Tiene 56 años, nació en 1969, en Quito. Abogado, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Fue concejal, por la Unión Demócrata Cristiana, del 2009 al 2014. Con el auspicio de CREO, movimiento de Guillermo Lasso, ganó una curul por Pichincha, de 2017 a 2021. En mayo del 2021, a días de terminar el período fue destituido por haber obtenido un carné por supuesta discapacidad.

Detesto la palabra ‘outsider’, pero son quienes no se han inmiscuido en política partidista y asumen.



Fabricio Villamar/ exconcejal de Quito

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