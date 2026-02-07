Quito 2027: la carrera por la Alcaldía avanza sin un debate de ciudad

Yunda y Barrera aparecen entre los interesados en la alcaldía; Muñoz podría tener un plan B

La avenida 10 de Agosto es uno de los puntos de Quito que evidencia huellas de abandono, edificios públicos y privados abandonados.

Las próximas elecciones seccionales se celebrarán el domingo 7 de febrero de 2027. Dentro de un año, Quito habrá definido quién dirigirá la Alcaldía hasta mayo de 2031. Aunque ese punto del calendario electoral aún parece lejano, la carrera política ya comenzó. En redes sociales circulan nombres de posibles aspirantes y el actual alcalde, Pabel Muñoz, ha manifestado su interés de pelear por la reelección. Además, suenan los nombres de otros exburgomaestres que podrían sumarse.

Distantes de cálculos se mantienen ciudadanos organizados, como Rocío Bastidas, miembro del Cabildo Cívico de Quito. No tiene grandes expectativas sobre los candidatos; más bien cree que, aunque tome tiempo, hay que seguir incentivando la participación de la comunidad.

En este año, ella ve urgente organizarse para exigir planes a los candidatos y “auditarlos, para que no sean ‘copia y pega’”. Para eso, pide el apoyo de la academia y los medios de comunicación.

¿Cómo ver a la ciudad para identificar necesidades apremiantes? Alfredo Santillán, sociólogo e investigador de la Flacso, aclara que ahora el análisis desborda concepciones más tradicionales que dividían a la ciudad entre sur y norte. Hay un núcleo urbano más extenso que avanza hacia dos valles, tanto el de los Chillos como el de Cumbayá y Tumbaco, con un territorio conurbano.

La falta de liderazgo en la capital

En términos de clase, dice, la capital no tiene dos segmentos, sino una diversificada estratificación social, expresada en espacialidad, pues hay zonas donde vive la clase media, la élite y otras más populares.

¿Eso pesará en las candidaturas? Santillán recuerda que, desde hace mucho, la ciudad enfrenta un problema profundo de falta de liderazgos que, sin aislarse del contexto nacional, antepongan un proyecto de ciudad.

El peor de los escenarios será continuar reproduciendo la polarización en las seccionales, dice. “Quito tiene sus retos, se necesita una discusión sobre ese proyecto de ciudad que emerge”, anota.

Tercera vía y Jorge Yunda

No ve la intención de construir una tercera vía. Al preguntarle, comenta, tiene la impresión de que el exalcalde (Jorge) Yunda se convertirá en un fantasma inclasificable para la clase política: puede moverse de un lado a otro, y ha logrado cierta imagen pública en el vacío que hay en el horizonte.

En las últimas semanas, además de jugar vóley, a Jorge Yunda se lo ve contando chistes con delantal de médico, aunque no ejerce. “Hay que abrirse a los problemas de la ciudadanía, dejar el escritorio y salir al territorio; la próxima administración debe unir izquierda y derecha porque los problemas afectan a todos: esa inseguridad nunca antes vivida en Quito, y la falta de trabajo, pobreza y desempleo”, dice. Ha estado cerca del presidente Daniel Noboa.

Fajardo fue alcalde de la ciudad más insegura en su momento, Medellín, y se apoyó de diversos sectores. Diego Hurtado Asambleísta de Belisario Quevedo

Sobre la posición de los concejales que llegaron por la alianza que encabezó y que votan con la RC, ‘dribla’ la pregunta: “abandonaron la línea y actúan bajo su responsabilidad”.

La reelección de Pabel Muñoz, Augusto Barrera y el Partido Socialista

De la Revolución Ciudadana no se conoce aún si apoyará el deseo de reelección de Pabel Muñoz, luego de que su líder, el expresidente Rafael Correa, lo llamara “tibio”.

El Partido Socialista también analiza cuadros. De cara a las seccionales está junto a Verónica Silva, de Somos Patria; y el exalcalde Augusto Barrera, de Foro Ciudadano, quien señala estar interesado en abrir el debate desde la academia. Gustavo Vallejo, presidente socialista, reitera que entre los precandidatos consta su concejal, Andrés Campaña. Planean hacer foros.

¿El alcalde de Quito tiene un plan B?

Ante la pregunta de cómo podrían acercarse a la RC si Correa siempre critica a Barrera, ya que no han descartado la idea, Gustavo Vallejo admitió: “sabemos que él encabeza la lista de vetados por el ‘Mashi’, pero en un escenario hipotético, si Muñoz no tiene el respaldo de su partido para la reelección, él está en el espectro de las izquierdas; es un tema para analizar”.

Otro grupo de personas que también se nombran frente a las seccionales

Por otro lado, Esteban Najas, arquitecto que reflexiona en sus redes y blog sobre temas de Quito, compartió un listado en X de otros precandidatos, entre los que constaban Juan Carlos Holguín (no contestó si le interesa) y el concejal Wilson Merino, entre otros.

¿Cuál es el proyecto de ciudad para Quito?

Más allá de los nombres, hay que buscar mejorar a Quito en todos los sentidos, apunta el arquitecto Diego Hurtado, profesor de la U. Central y asambleísta ciudadano electo por Belisario Quevedo, representante de La Mariscal. Menciona que, en Medellín, Sergio Fajardo, un matemático, pudo juntar a varios sectores.

Le gustaría trabajar en un plan de ciudad, como se está haciendo en Ambato: “Francisco Real está juntando a la academia, empresarios y comerciantes informales”. La causa, recalca, es cómo mejorar la ciudad. Es un modelo distinto de gobernanza, más cercano, concreto y real, comenta.

Este arquitecto menciona algo que otros especialistas también han señalado: en la capital hay varios planes que no se ponen en práctica. Desde 2014 existe una propuesta de reactivación del sistema de transporte de Salvador Rueda, que se encuentra archivada, por ejemplo. “No deberíamos empezar de cero”, insiste. Cree que es tiempo de juntarse.

Quito ha sido históricamente una ciudad con más tendencia al centro, lo que eran partidos como la ID o la DP. Alfredo Santillán Sociólogo e investigador de Flacso

Sobre la seguridad en Quito

Jessica Jaramillo, excandidata a la alcaldía, dice que la seguridad es un reto, especialmente en materia de prevención, espacio público y programas para un abordaje desde lo comunitario.

Le parece necesario revisar en qué invertir la tasa. Se ha hablado de fortalecer un centro de comando estratégico, pero hay pocas cámaras y escasa coordinación con la Policía.

El transporte en la capital

Uno de los cuestionamientos que se repite continuamente a la administración de Pabel Muñoz es la falta de control y sanción efectiva a los transportistas, quienes manejan los buses urbanos y buscan un aumento de tarifas sin cumplir con la revisión técnica vehicular o esquivándola, según denuncias reiteradas de ciudadanos, entre otros casos.

La licitación para el mantenimiento del Metro de Quito fue suspendida por cuarta ocasión, según informó el concejal Bernardo Abad, en este 2026. Archivo

El Concejo Metropolitano y la Revolución Ciudadana

La Revolución Ciudadana vive las dos caras de una moneda: minoría, sin posibilidad de fiscalizar en la Asamblea Nacional, y mayoría, al haber sumado además los votos de concejales de la ID, así como de la alianza Pachakutik y de Jorge Yunda. Andrés Campaña, Wilson Merino, Michael Aulestia, Fidel Chamba y, en ocasiones, Analía Ledesma son críticos.

Además de la seguridad, que es prioritario, hay que pensar ya en soluciones de movilidad para Los Chillos y Cumbayá. Jessica Jaramillo/ Ex candidata a la Alcaldía de Quito

Un dato sobre la revocatoria y Pabel Muñoz

Una vez que el alcalde Pabel Muñoz se libró de la revocatoria, anunció su intención de ir por un período más. Sin embargo no se ha confirmado si tiene el apoyo de Correa.

