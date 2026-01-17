“Mi lucha no es contra Pabel Muñoz, no es política”: Claude Roulet

El ciudadano suizo documenta denuncias de infracciones de tránsito en Quito, en donde vive unos 40 años

Claude Roulet nació en Berna, Suiza. Llegó para trabajar en Quito, Ecuador, y se quedó. Tiene buenos recuerdos de su tiempo como parte de la Fundación Educativa Pestalozzi; cree que fue un proyecto muy especial en la capital. Prefiere no hablar de su vida privada. Es conocido en X con su usuario NoNegligencia. Es un activista, que se mueve casi todo el tiempo en bicicleta.

En poco tiempo cumplirá 69 años; pero no los aparenta, seguramente por el ejercicio que hace al moverse en bicicleta por la ciudad. El suizo Claude Roulet lleva alrededor de 40 años en Ecuador. Su acento extranjero y su aspecto nórdico quedan de lado al escucharlo describir las rutas de autobuses; se ubica mejor que algunos quiteños.

- En X, con su cuenta NoNegligencia, denuncia constantemente infracciones de tránsito que se cometen en autobuses de transporte público. ¿Desde cuándo empezó con esa tarea? Contesta: "Como usuario de autobuses empecé a publicar las denuncias porque pensé que si nadie decía nada, las cosas no mejorarían. De manera intensa quizás llevo unos 10 años".

¿Cómo surgió la iniciativa? "Pensé que si reporto, la autoridad competente lo mejorará, pero no ocurrió. Se puede reportar y las mismas faltas se repiten. Hace unos años intensifiqué esta actividad, documenté mejor porque al comienzo me respondían que cualquiera puede denunciar, pero que se necesitaban pruebas. También aprendí sobre ordenanzas y los pasos legales a seguir", dice.

- ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades ante sus denuncias?

No me responden ni oficios, es increíble. Llegué a un punto importante y descubrí que hay un discurso falso, no están interesados en hacer lo que dicen que harán. Existe algo atrás. Es muy difícil decir si son negociaciones, corrupción o negligencia, pero evidencia que algo les impide actuar.

- En una ocasión contó que el alcalde Pabel Muñoz lo tiene bloqueado. Usted destina su tiempo a registrar infracciones, las documenta, revisa historiales en la web de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). ¿Qué pasó?

- En el fondo no quieren actuar. A veces hacen cosas, pero no de forma transparente. Fui invitado por un movimiento de ciclistas, cuando Pabel Muñoz se postuló. Yo no sabía que eran políticamente definidos, luego sentí como que me querían afuera. Cuando lo eligieron, pregunté a sus asesores cómo contactarlo y me dieron su correo electrónico personal. Quería darle antecedentes del Corredor Central Norte, que investigamos con Teodoro Vega.

- ¿Le respondió Pabel Muñoz?

- Pabel nunca respondió. Ingresé un pedido de reunión por oficio, se dieron vueltas y me convocaron a una reunión con el secretario de Movilidad. Teodoro grabó una hora de reunión; le entregamos documentos, cosas gravísimas. Nos dijo que haría un cronograma para reunirnos cada dos semanas. No nos volvieron a convocar. Yo pensé que sería algo nuevo. Hace poco un busero había destrozado la cámara de Teo.

- ¿Los políticos le temen al sector de la transportación?

- No le puedo explicar lo que hay detrás. Yo solo puedo documentar irregularidades, contar que no nos atienden. ¿Pero qué intereses defienden? A veces llego a la conclusión de que hay un poder más allá de la Alcaldía. Son suposiciones.

- ¿Por qué cree que hay un poder más allá de la Alcaldía que defiende a transportistas?



-En 2021 o 2022, con un abogado se presentó una acción de protección para que investiguen el Corredor Central Norte. En el sistema judicial ni siquiera pasó. Hay alguien que los protege y si hablamos específicamente, hay algo superior. (El transporte) Es tan rentable. Siempre se quejan, pero tienen tanto poder, es impenetrable. Y solo me dedico a Quito, no sé cómo estará en otras ciudades.

- ¿Ha acudido a otros entes?

- En 2018, a la Defensoría del Pueblo. Mi lucha no es contra Pabel, no es política. Creo que quien está en la Alcaldía debe trabajar para todos, no solo para su partido. Entonces hablamos en la AMT y en la Secretaría y me dijeron que no tenía evidencia. Trataban de decir que inventamos cosas, así que cada vez documento mejor, pero las cosas no cambian.

También fui a Quito Honesto, el 5 de septiembre del 2026, para que investiguen por qué la AMT se niega a revisar a autobuses de Translatinos que no han pasado la revisión y contaminan. No quieren salir de la oficina. Son parte del sistema que tapan, por eso se burlan de esa entidad.

- ¿Cuántas denuncias de infracciones de transporte público tiene documentadas?

- Tengo 2.600 autobuses archivados, en una carpeta para cada uno; lo que me permite guardar vídeos... con subcarpetas.

- Por lo que se ve en su cuenta de X, no son casos aislados. ¿Hay infracciones que se mantienen o repiten?



- No son casos aislados. Los tengo en mi colección registrada. Puede ser que un autobús estuvo averiado y no pasó nada más. Pero hay buses de los que tengo cien archivos. Me movilizo más del Centro Histórico al norte; poco en el sur, no lo tengo muy cubierto. En una época se unió un joven que vivía en El Beaterio y alimentó el archivo, pero eso no está muy actualizado.

- ¿Qué es lo más sorprendente de su archivo?

- Al comienzo de la Alcaldía de Yunda en 2019, colocó en redes el papel de la citación por una denuncia por hollín. Se vio un número de registro de importación. Y consulté: su última revisión fue en el 2017. Logré revisar a 19 de 70 unidades y ninguna cumplía. Empecé a publicar y alguien me contactó y tenía números de otros. En el 2021 confirmé que en el SRI solo ocho estaban registrados y tenían una deuda por no matricular de 13.000 dólares.

Pabel quiere convencernos de que esta es la ciudad más linda del mundo, pero si no corrigen lo que no funciona, no lo es. Claude Roulet Ciudadano suizo en Quito

- ¿Qué tan grave es que no se tomen en cuenta denuncias como las suyas?

- Es un sistema de lotería. A veces no pasa nada. Cuando Silvana Vallejo dirigió la AMT, ingresé un oficio porque ubiqué a 16 autobuses que operaban sin cumplir con la revisión técnica vehicular. Me respondieron con datos sobre controles de motos y no sé qué.

Dos se involucraron en siniestros, uno perdió los frenos y se estrelló contra cinco casas, en el norte; otro iba a Cumbayá.

No gustan estos hilos, lo noto. Pero, no los temen, las imágenes no contaminan, no les hacen daño.

Pero, ¡reclamen a esas mal llamadas autoridades en la @AMT_Quito por su falta de control y sanción! https://t.co/abHCod1DOv — Más allá de los cuentos (@NoNegligencia) January 10, 2026

Ante la falta de respuestas sostenidas a sus denuncias:

A veces, Claude Roulet pierde el entusiasmo y siente que desperdicia el tiempo al dedicar tantas horas del día a documentar infracciones de buses, a revisar su archivo para confirmar si son reincidentes y a denunciarlo a la AMT y otras entidades. Sin embargo, le parece que hay una reacción ciudadana, personas que se suman y apoyan.

A veces hacen trucos y dicen “ya los controlamos”. No sé si les hacen pasar la revisión. Se requeriría fiscalizar ciertos casos. Claude Roulet/ @NoNegligencia en X

