Movilidad y ambiente: los retos que Pabel Muñoz mantiene abiertos en Quito en 2026

Uno de los temas sobre los que el alcalde Pabel Muñoz tendrá que debatir es el alza de pasajes.

Para este 2026, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, mantiene pendientes temas clave en materia de movilidad y ambiente. Entre ellos constan la gestión de los desechos sólidos y la descontaminación del río Machángara. Además tendrá que enfrentar la presión de los transportistas urbanos, que han solicitado una reunión para discutir un eventual aumento de las tarifas, ante el fin del subsidio estatal al diésel previsto para septiembre.

Aunque, en presentaciones oficiales, la administración asegura que ha dado pasos en firme en esas áreas, ciudadanos que pertenecen a organizaciones de la sociedad civil señalan debilidades. Y piden que se tome en cuenta sus puntos de vista técnicos, más allá de las convocatorias en las que se les hace conocer los proyectos.

Sobre la gestión de desechos, Alicia Franco, de Alianza Basura Cero, apunta que al alcalde le hace falta reunirse con todos los actores. Le parece que se los ha llamado a citas, más por protocolo. Pero considera que en este año se deberían desarrollar mesas técnicas, para trabajar juntos en soluciones a la problemática de los residuos, en donde participen todos sus actores: recicladores, compostadores, ONG y academia.

En esta alcaldía, dice Franco, se ha intentado manejar mejor el relleno sanitario de El Inga, que se abrió en el 2003. Sin embargo, cree que falta transparencia: “Ha funcionado como un botadero a cielo abierto, por ignorancia de las autoridades”.

Para organizaciones de la sociedad civil, un problema es que Quito no trabaja en la reducción de generación de desechos. MATTHEW HERRERA/ EXPRESO

¿Y sobre la reducción de desechos en Quito?

Recuerda la frase ‘si conoces tu basura, conoces cómo es tu sociedad, ya que todo termina en la basura’ y apunta que no se están enfocando en reducción de desechos, se siguen usando contenedores, sin trabajar en la separación. Cree que deberían existir más Centros de Educación y Gestión Ambiental, no nueve sino cien y que la ciudadanía tendría que comprometerse a entregar los residuos.

Una preocupación es la firma del acuerdo entre la Empresa de Gestión de Residuos Sólidos (Emgirs) y la Federación Interamericana del Cemento, recalca. “Usar los hornos de cemento, en lugar de diésel es quemar basura, que producen cenizas tóxicas y Ecuador no tiene normativa para medir dioxinas y furanos”.

El plan del alcalde de construir un complejo ambiental está previsto para el 2027. Según Emgirs se colocó geomembrana en los cubetos del relleno sanitario, para reducir olores, controlar lixiviados y prevenir contaminación del suelo.

La descontaminación del Río Machangara, ¿cómo avanza?

El 5 de julio del 2024, un tribunal de garantías penales reconoció al río Machángara como sujeto de derechos, tras una acción de protección presentada por ciudadanos. Se ordenó implementar un plan de descontaminación. María Elena Rodríguez, del Cabildo Cívico de Quito, precisó que el municipio está obligado a la descontaminación y reparación integral del río, según la sentencia.

“Es necesario que se trace un plan con indicadores, que se puedan medir, para lo cual se deben llevar adelante estudios de la situación del río. Hay 27 medidas, una de ellas señala que se deben restauran las riberas y todas las áreas verdes alrededor. Si solo se siembran árboles y no se analiza cómo está, no se podrá verificar el cumplimiento de la sentencia”.

Lamentablemente, el estudio debía desarrollarse en seis meses, pero un año después no se ha cumplido con la orden de la justicia. “El municipio ha hecho muy poco, nos llevaron a Quitumbe, para que veamos que colocaron una cerca de 700 metros y nos mostraron un brazo del río, en donde se sembró árboles. Dijeron que eso es descontaminar, pero el proceso debe ser técnico, con indicadores”.

Según el municipio, cuentan con una Estrategia de Descontaminación de Ríos, en la que invertirán $ 900 millones en 17 años, para construir 22 nuevas Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. No han hablado del estudio.

El municipio ha hecho muy poco para descontaminar el río Machángara, no ha hecho el estudio. María Elena Rodríguez/ Cabildo Cívico de Quito



¿Se aumentará el pasaje de los buses urbanos en Quito?

El alcalde Pabel Muñoz ha reiterado que no tiene abiertas las puertas para hablar con los transportistas de un aumento de pasajes de buses urbanos. Ha señalado que el Gobierno de Daniel Noboa busca que los GAD asuman ese costo político, tras haber eliminado el subsidio del diésel.

​​​​​​​La apuesta de la alcaldía ha sido tapar el sol con un dedo en tema de gestión de basura. Alicia Franco Alianza Basura Cero

El presidente Noboa les dio un subsidio, que terminará en septiembre 2026. Por lo que transportistas de Quito dicen que esperan que Muñoz no espere que corran los meses para reunirse con ellos.

Así, Jorge Yánez hijo, de Translatinos, indicó que “desde octubre hemos hecho un peregrinaje, hablamos con 10 concejales y el Secretario de Movilidad; nos recibió la vicealcaldesa, pero quisiéramos hablar con el alcalde. En el mejor de los casos tiene nueve meses para dar una solución, ya que en septiembre se terminará la compensación. Necesitamos hablar de alternativas de financiamiento”.

Yánez anota que sin un mejor sistema de transporte público, que implica más inversión privada, la ciudad tendrá mayor congestión por la compra de más motos y vehículos.

Para el concejal Wilson Merino, de todos los sectores, el de movilidad es la gran deuda de Pabel Muñoz porque “no hay reestructuración de rutas ni cambio tecnológico en la AMT, se detectó un presunto peculado en la Empresa de Pasajeros por la compra de troles por intermedio de la Unops, no hay tarjeta ciudad”, entre otros pendientes para este 2026.

El contexto de las elecciones seccionales 2027

Pabel Muñoz hizo público su deseo de ir por la reelección en febrero 2027. Aunque incluso debe sortear críticas de su líder, Rafael Correa.

