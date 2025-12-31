Emaseo pide ejecutar garantías por camiones satélite que dejaron de operar en Quito

Los camiones fueron adquiridos a través de un proceso intermediado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

A un día de que termine el 2025, la Empresa Pública Metropolitana de Aseo de Quito (Emaseo-EP) anunció el 30 de diciembre una serie de acciones técnicas, administrativas y legales para precautelar los recursos públicos, tras detectar incumplimientos en el convenio suscrito con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la adquisición de camiones recolectores tipo satélite.

Te invitamos a leer: Concejal denuncia que seis camiones de Emaseo no funcionan en Quito

Según informó la entidad mediante un comunicado oficial, Emaseo-EP solicitó formalmente la terminación unilateral y anticipada del contrato entre el PNUD y la empresa Induacero, proveedora de los vehículos, debido al incumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución de los mantenimientos preventivos.

En 2026, Quito debe buscar más fuentes de agua para enfrentar épocas de sequía Leer más

Esta situación activó las mesas de diálogo previstas contractualmente y derivó en la realización de un peritaje técnico independiente para identificar las causas de los problemas presentados en las unidades.

Con base en los resultados de la verificación técnica, la entidad municipal pidió la ejecución de la garantía técnica vigente, a fin de que el proveedor realice la reposición total de los camiones satélite, conforme a los términos del contrato.

Emaseo señaló que esta es una obligación contractual del PNUD, que deberá dar el tratamiento técnico, administrativo y legal correspondiente.

De manera complementaria, Emaseo solicitó al PNUD la activación de una auditoría integral del proceso de adquisición. Esta revisión fue incorporada al Plan de Auditoría 2026 y abarcará los ejercicios fiscales de 2024 y 2025.

Camiones presentaron fallas desde el inicio

Mientras avanzan los procesos para la reposición de las unidades, la empresa municipal aseguró que ha reorganizado las rutas y la flota operativa, implementando medidas para garantizar la continuidad normal del servicio de recolección de residuos en los sectores atendidos por estos vehículos.

Paralelamente, la institución no descarta iniciar acciones legales contra el proveedor, al considerar que habría inducido a engaño al entregar bienes que no cumplían con las condiciones técnicas ofrecidas ni eran aptos para la finalidad prevista. De acuerdo con la empresa, los camiones presentarían daños ocultos que se evidenciaron una vez iniciada su operación.

Concejal alertó de los daños

El caso fue expuesto públicamente en septiembre pasado por el edil ejal Andrés Campaña, quien durante una sesión del Concejo Metropolitano denunció que los seis camiones satélite adquiridos por Emaseo en diciembre no estaban operativos, pese a que la inversión bordea el millón de dólares.

El edil cuestionó la compra realizada durante la administración del entonces gerente de la empresa, Jorge Jaramillo, a través de un proceso intermediado por el PNUD.

Campaña sostuvo que el procedimiento habría incumplido la Ley de Contratación Pública, incluido el pago de comisiones y la suscripción de contratos de confidencialidad. Además, señaló que tras una inspección en las instalaciones de Emaseo constató que cinco de los seis vehículos se encontraban paralizados y que, hasta esa fecha, ninguna de las unidades estaba en funcionamiento.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!