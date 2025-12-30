Expreso
La Ruta Viva es considerada una de las vías con más alta siniestralidad y mortalidad en Quito.Foto: archivo

Radares educativos en Quito: estos son los lugares y la fecha de funcionamiento

Los dispositivos fueron comprados con recursos obtenidos tras el reconocimiento internacional Speed Challenge

Los siniestros de tránsito se mantienen con una constante en Quito. Lejos de disminuir, las cifras muestran un panorama más preocupante. 

A tan solo un día de que termine el año, la ciudad registró 3.467 siniestros viales, frente a los 3.375 ocurridos en el mismo período de 2024, lo que representa un incremento del 3 %. Más grave aún es el número de víctimas mortales: 271 personas perdieron la vida en las vías, un 13 % más que el año pasado.

Ante este escenario, el Municipio, a través de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ha reforzado los controles y ha incorporado nuevas medidas para intentar frenar la siniestralidad. La más reciente es la adquisición de seis radares educativos, que no tendrán carácter sancionatorio, sino preventivo.

Estos dispositivos fueron comprados con recursos obtenidos tras el reconocimiento internacional Speed Challenge, en el que Quito recibió el premio de bronce. El galardón, entregado por Bloomberg Philanthropies, destacó a ocho ciudades del mundo por sus compromisos en materia de seguridad vial.

Andrea Flores, coordinadora local de la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial, explicó que los radares buscan generar conciencia en los conductores. “No son sancionatorios, son educativos y pedagógicos”, recalcó.

¿Dónde se ubicarán los radares?

Cuatro de los equipos se instalarán en la avenida Simón Bolívar, en sectores considerados de alta siniestralidad como El Troje, a la altura de la estación de Emgirs, Loma de Puengasí y a la altura de la Universidad Internacional. 

Los otros dos se ubicarán en la Ruta Viva, uno en sentido norte–sur, a la altura de la calle Enrique Gil Gilbert, y otro en sentido este–oeste, a unos 170 metros del puente vehicular.

La instalación está prevista para enero y se espera que entren en funcionamiento a mediados de ese mes. Además de alertar a los conductores para que reduzcan la velocidad, los radares permitirán a la AMT recopilar datos sobre la forma en que circulan los vehículos por estas dos vías, consideradas las más peligrosas de la ciudad, menciona Flores.

El principal objetivo es que los conductores bajen la velocidad, generar un efecto disuasivo y prevenir nuevos siniestros

Exceso de velocidad como factor de riesgo

De acuerdo con el Municipio, el exceso de velocidad se mantiene como el principal factor de riesgo en las vías de Quito. Solo entre 2023 y 2025, 782 personas murieron en siniestros viales en la capital, y cerca de un tercio de estas muertes estuvo relacionada directamente con conducir a velocidades mayores a las permitidas.

