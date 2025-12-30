Expreso
Concejo Metropolitano Quito
Imagen de la sesión del Concejo Metropolitano del 23 de diciembre de 2025.Foto: Flickr / Municipio de Quito

Sin quórum, así terminó la última sesión del año del Concejo de Quito

Este 30 de diciembre de 2025 esta prevista la última sesión del Concejo Metropolitano de Quito

El 30 de diciembre de 2025, la última sesión del año del Concejo Metropolitano de Quito se suspendió debido a la falta de quórum. 

Solo 10 de los 21 concejales asistieron a la sesión, lo que obligó al alcalde, Pabel Muñoz, a suspenderla. Antes de que se clausure el encuentro, el concejal Adrián Ibarra pidió la palabra.

Pabel Muñoz

Durante su intervención expresó su desaprobación y calificó la situación como una “vergüenza” para la ciudad

Y pese a que faltaron 11 ediles, Ibarra apuntó a Wilson Merino. Señaló que "se vive quejando de las inasistencias y del trabajo que se hace en el Legislativo, ni si quiera venga a sesionar en puntos que necesita la ciudadanía".

Agregó que “parece que lo que les importa es hacer show en las redes sociales”, enfatizando que algunos concejales cambian de postura “camaleónicamente” sin asumir su responsabilidad en el Concejo.

El alcalde también se pronunció

Pabel Muñoz, quien también cuestionó a los ausentes, respaldó las palabras de Ibarra y expresó que los concejales que se creen "los más críticos" no cumplen con su deber de asistir a las sesiones, que son esenciales para los quiteños. 

“Dan lecciones de moral en las redes y no son capaces de venir a sesionar, que es lo que los quiteños exigen”, afirmó Muñoz, agradeciendo a los concejales presentes por su compromiso.

¿Qué se iba a tratar en la última sesión?

La sesión ordinaria que se suspendió se iba a tratar dos puntos: el primer debate del Proyecto de Ordenanza para la Regularización del Trazado Vial del Pasaje Peatonal Juan Vásquez, en la parroquia La Ecuatoriana, y un informe sobre la sentencia de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio de un predio en Conocoto.

