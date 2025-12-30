Pabel Muñoz cambia de funcionarios; concejales hablan de 'reciclaje'

Pabel Muñoz anunció 12 cambios en la Administración General y secretarías como la de Planificación y Salud

Los nuevos funcionarios acompañaron al alcalde en su informe semanal Frecuencia Quiteña el 29 de diciembre de 2025.

A solo dos días de que concluya el 2025 y a puertas del tercer año de su mandato, el alcalde, Pabel Muñoz, dio un giro en su equipo de trabajo y anunció este 29 de diciembre de 2025, 12 cambios en diversas dependencias del cabildo.

Estos movimientos incluyen relevos en áreas como la Administración General, la Secretaría de Planificación, Salud, Catastro, Patrimonio, varias empresas municipales, así como en la Fundación Museos de la Ciudad y la Administración Zonal Manuela Sáenz.

El propio Muñoz mencionó que este reajuste responde a la necesidad de fortalecer su equipo con perfiles especializados, sobre todo en áreas como la contratación pública. Destacó que ahora se requiere “gente experta en contratación pública y seguimiento”, señalando que los nuevos nombramientos están alineados con esa visión.

Este cambio se da en un contexto de un año marcado por tensiones entre el municipio y el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). Según el funcionario, hasta mediados de diciembre, 70 procesos de contratación permanecían estancados, lo que pondría en peligro proyectos clave, entre ellos, el manejo de los residuos sólidos.

En este tiempo, Muñoz ha defendido la gestión de los funcionarios encargados de estos procesos, a pesar de las críticas y subrayó que cuentan con más de 20 años de experiencia.

¿Funcionarios reciclados?

Tras conocer los movimientos, concejales críticos con la administración, señalaron que, aunque algunos pueden ser positivos, otros reflejan una política de “reciclaje” de funcionarios que ya se aplicaba.

El edil Wilson Merino se refirió a la rotación de personal entre las dependencias municipales como una estrategia que no resolverá los problemas estructurales. Afirma que “muchos funcionarios que salen no se van de la corporación municipal, sino que se reubican en otras dependencias”.

Por ejemplo, Grace Rivera pasó de la Secretaría de Planificación a la Administración General y Rossman Camacho, de esta última a la Empresa Mercado Mayorista.

Además, considera que este tipo de cambios no garantiza una mejora en la gestión, ya que las personas que obtienen nuevos cargos son las mismas que no lograron los resultados esperados en sus puestos anteriores.

También cuestiona la falta de ajustes en áreas críticas como movilidad y las administraciones zonales. A su criterio, Muñoz prioriza la política por encima de la eficiencia técnica. Lo que sí celebró es el cambio del procurador que “permitirá que el alcalde tenga una asesoría efectiva”.

Pabel Muñoz durante el informe semanal Frecuencia Quiteña de este 29 de diciembre de 2025. Foto: cortesía / Municipio de Quito

El concejal Andrés Campaña coincide. Indica que de los 12 nuevos nombramientos, solo uno no ocupa actualmente un cargo directivo dentro del Municipio. "Esperábamos una renovación significativa, pero los cambios fueron mínimos, especialmente en las administraciones zonales, que presentan la peor ejecución presupuestaria", señaló.

De hecho, solo en una de estas administraciones se produjo un relevo. "Esperamos que los funcionarios con experiencia sean capaces de liderar eficazmente y cumplir con su responsabilidad, siempre en beneficio de la ciudad", concluyó.

Oportunidad para corregir deficiencias y mejorar la gestión

De su parte, el concejal Fidel Chamba cuestionó que en entidades con baja ejecución presupuestaria, como la Empresa de Hábitat y Vivienda o la Administración Eloy Alfaro, no hubo cambios. “Además de relevos, se necesita que haya un seguimiento a la planificación del municipio, caso contrario, el Plan Operativo Anual en cada una de las entidades no sirve para nada”, dice.

El edil recordó que, a noviembre, la ejecución presupuestaria se encontraba apenas en el 59%, un número que refleja la falta de gestión eficiente en las dependencias del municipio.

Para la concejala Analía Ledesma, el cambio de las autoridades debe entenderse como una oportunidad para corregir deficiencias, mejorar la gestión y acelerar las respuestas que la ciudad necesita con urgencia.

Resaltó que, por ejemplo, la sustitución en el Mercado Mayorista, una de las entidades estratégicas para el abastecimiento de alimentos en la urbe, es positiva debido a las alertas ciudadanas por presuntas inconsistencias en procesos administrativos y observaciones sobre la gestión interna que actualmente ella fiscaliza. “Los relevos abren la posibilidad de iniciar una etapa de corrección, ordenamiento y transparencia”, afirmó.

Fortalecer el ámbito técnico

Desde el ámbito académico, Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, consideró que los cambios son positivos si se enfocan en fortalecer la parte técnica de la administración.

Además, cree que el conflicto con el Sercop no solo fue político, sino también una cuestión de falta de capacidad técnica por parte de los funcionarios que llevaron esos procesos en su momento.

Sobre la elección de los funcionarios (la mayoría ya laboraba en la Alcaldía), menciona que, a un año y medio de concluir el mandato, no sería viable incorporar a personas que recién lleguen a familiarizarse con los procesos o con las dinámicas de la administración.

Y aunque el “reciclaje” de personal no es recomendable en ninguna institución pública, Alarcón considera que, en este caso, se debe analizar hacia dónde se dirigen estos movimientos y si se hacen para mantener a los funcionarios en su puesto por razones políticas, o si, por el contrario, responden a la necesidad de contar con profesionales experimentados y técnicos que puedan aportar a una gestión más eficiente.

Campaña, en cambio, considera que el alcalde debe preocuparse por cumplir en su gestión. "Tenemos un tiempo importante en que la ciudadanía demanda trabajo de las autoridades".

Por último, Alarcón menciona que al cierre de 2025, Muñoz debería realizar una evaluación exhaustiva sobre la ejecución presupuestaria. A partir de este análisis, será crucial que en enero tome medidas para asegurar que las administraciones zonales y secretarías estén dirigidas por funcionarios capaces de gestionar de manera eficiente los recursos públicos.

