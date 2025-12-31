En 2026, Quito debe buscar más fuentes de agua para enfrentar épocas de sequía

La Epmaps tiene una planificación para mejorar la provisión de agua.El proyecto de Calderón debería finalizar el próximo año.

Problema. La solución que aplica la Epmaps ante los cortes es la entrega de agua en tanqueros. El lunes y ayer no hubo servicio en algunos sectores de Calderón.

El 2025 estuvo marcado por un serio problema de provisión del servicio de agua potable: un deslizamiento en el sector de La Mica dejó desabastecidas a unas 400.000 personas de seis parroquias del sur de Quito, durante 14 días. El 9 de julio, unos 600.000 m3 de material dañaron 350 metros de tubería de la línea de conducción de aguas crudas en el páramo del Antisana, lo que desató la emergencia.

Tanto en ese mes como en diciembre, la sequía durante el verano o los veranillos ocasiona escasez del recurso en barrios altos y periféricos, donde la presión del agua es baja o hay cortes repentinos. Ayer las personas reportaron la suspensión del servicio en Gualo, Llano Chico y Pisulí, pese a que la Empresa Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) indicó el lunes que los niveles del líquido se normalizarían esa noche.

Estos reportes se sumaron a los reclamos de días previos por interrupciones abruptas o falta de presión en ciertos barrios de parroquias como Carcelén, Calderón, Conocoto, El Quinche, Guayllabamba, Tumbaco, Guamaní, etc.

En Guayllabamba, por ejemplo, la presión de agua es baja, especialmente en fines de semana y feriados. Graciela Morales cuenta que en esos días la situación se complica, probablemente, porque la gente que no reside en la parroquia llega para descansar allí y muchos tienen piscina. Si ya entre semana tienen poca agua, que no abastece para duchas o lavadoras en un segundo piso, en días de asueto todo se complica más.

Su familia se ayuda con un tanque de reserva, pero no es suficiente. Por eso deben modificar sus rutinas y, por ejemplo, bañarse en las noches, ya que en las mañanas es complicado por ser mayor la demanda. Antes, dice Morales, esto no ocurría, porque había menor población en la zona y porque se abastecían con agua de otras fuentes cercanas.

Ahora el líquido les llega desde Papallacta y, a veces, a cuentagotas, como en el verano, los veranillos o en las vacaciones escolares y otros días libres.

120 millones de dólares cuesta el Proyecto Integral Calderón que se terminará el próximo año.



La visión sobre el tema de una experta

Blanca Ríos Touma, ecóloga acuática y docente, cree que se debe trabajar en la protección de cuencas hídricas. Si bien considera que el Municipio ha hecho un buen trabajo con el Fondo para la Protección del Agua (Fonag), sugiere expandirlo a más microcuencas, para contar con agua de más sitios y diversificar fuentes, y así paliar estos eventos de sequía, que se han vuelto más frecuentes.

Paralelamente, indica Ríos, hay que profundizar en el ahorro de agua, tanto en sistemas de distribución como en los inmuebles, porque se pierde el recurso por daños en tuberías.

Por otro lado, la especialista señala que hay un gran desafío en el valor del agua. “El Municipio de Quito solo nos cobra por la distribución, no por el consumo. Entonces creo que el Cabildo debería cubrir las demandas de la OMS por persona al día (de 100 a 110 litros), y todo lo que exceda debería costar muchísimo más. Porque el verdadero costo de conservar los ecosistemas, el tratamiento y la distribución es mucho más alto que el que nos cobran”.

Además, recomienda considera cuánto del recurso se gasta, por ejemplo, en lavadoras de autos clandestinas u otros negocios donde se hace uso abusivo del agua o las industrias, pues no pueden pagar lo mismo que los consumidores en sus hogares que ahorran e líquido. Esos sectores, dice, deben pagar mucho más.

La planificación de la Epmaps

Aunque la gerenta de la Epmaps, Verónica Sánchez, informa que actualmente en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) existe una cobertura de agua potable del 98 % y el alcantarillado alcanza el 94 %, estas problemáticas dan cuenta de la necesidad de acción para mejorar la provisión del servicio, pero el Municipio solo tiene proyectos previstos para 2026.

98,32 por ciento

de ejecución presupuestaria tuvo la Empresa de Agua Potable (Epmaps) en 2025.



Según la Epmaps, para el próximo año se planifica una serie de propuestas de infraestructura para sostener y fortalecer el servicio de agua en la urbe. Están previstas cuatro extensiones de red y conexiones de agua potable para las parroquias orientales del DMQ, la Administración Zonal La Delicia y Calderón, por más de $2,2 millones.

Por otro lado, están los seis proyectos de extensiones de red y conexiones de alcantarillado en Calderón, La Delicia, Chocó Andino y otras zonas, lo que costará $3,9 millones. Y finalmente, existen nueve iniciativas, entre saneamiento y drenaje pluvial. Todos están en proceso de contratación o adjudicados.

Además, hay cinco proyectos para Gualea, Chillogallo, El Troje y otros sectores, que están publicados para contratación. El más costoso de esta lista es la línea de transmisión Paluguillo-La Merced-Alangasí y barrios altos de Tumbaco, Etapa I, que costará cerca de $18 millones.

El proyecto que continuará su ejecución en 2026 será el de Calderón, que cubrirá la demanda en esa parroquia por el crecimiento acelerado de su población. También servirá a Calacalí y San Antonio de Pichincha. Costará $120 millones y está en marcha.

