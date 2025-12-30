Seis locales históricos en la Catedral de Quito cerrarán tras más de 60 años

Los negocios tradicionales en la Catedral, Centro Histórico de Quito, cerrarán el 31 de diciembre tras décadas de historia

Los negocios tradicionales ubicados en los bajos de la Catedral Metropolitana de Quito se cerrarán por la terminación de contratos de arrendamiento en 2026.

Seis negocios emblemáticos que han funcionado por más de seis décadas en los bajos de la Catedral Metropolitana de Quito deberán cerrar sus puertas este miércoles 31 de diciembre de 2025, tras recibir notificaciones de terminación de contrato. La decisión ha generado preocupación entre comerciantes y clientes, quienes lamentan la pérdida de espacios icónicos del Centro Histórico de la capital.

Los arrendatarios aseguran que la notificación llegó en septiembre, sin explicación clara ni posibilidad de negociación. “Hace tres meses nos notificaron a través de un abogado. Nunca hubo una reunión previa”, afirma Gustavo Sánchez, cuyo local funciona desde 1965.

¿Por qué cierran estos locales históricos?

Según los comerciantes, la administración eclesiástica decidió no renovar los contratos, pero no explicó los motivos. “Nos dijeron que hablemos con los abogados, pero nadie nos dio la razón”, comenta Sánchez. La normativa vigente ampara la decisión: si el propietario no desea continuar con el arriendo, está en su derecho.

Entre los locales afectados hay negocios familiares que han pasado por varias generaciones. Allí se ofrecen platos tradicionales como sánduches de pernil, seco de chivo, jugos naturales, empanadas de morocho y quesadillas. “Este local lo fundó mi suegra. Yo llevo 40 años aquí”, relata Sánchez.

Alicia Guevara, de 80 años, también enfrenta el cierre. Su negocio funciona desde 1950. “Vivimos de esto. Hemos pagado puntualmente y nunca hubo problemas”, asegura.

Inversiones que no se recuperarán y el impacto económico

Los comerciantes señalan que las mejoras fueron costeadas por ellos mismos. “Hace dos años invertimos 25.000 dólares en remodelación. No hemos recuperado la inversión”, explica Sánchez. Otros locales realizaron arreglos este año, con permisos en regla.

Cada negocio sostiene varias familias. “Aquí trabajan siete personas y tres familias dependen de este local”, indica Sánchez.

La salida preocupa también a clientes habituales, quienes consideran estos espacios parte de la tradición quiteña. “Siempre venía por el café y las empanadas. Es una costumbre”, dice Jorge Almeida, cliente desde hace 40 años.

Un golpe al Centro Histórico

Los comerciantes lamentan que, tras superar la pandemia y el cierre por protestas, ahora enfrenten esta situación. “Recién con el Metro los clientes volvieron”, comenta Sánchez.

