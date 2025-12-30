Deflagración por fuga de gas deja heridos en Quito

Bomberos de Quito atendieron una deflagración provocada por una fuga de gas que dejó tres personas heridas.

Una fuga y acumulación de gas doméstico causó una deflagración en una vivienda del centro–norte de Quito.

Una deflagración provocada por una fuga y acumulación de gas doméstico se registró la mañana de este martes 30 de diciembre en una vivienda ubicada en el sector de Las Casas, en el centro–norte de Quito, informó el Cuerpo de Bomberos de Quito.

De acuerdo con el reporte oficial, la emergencia ocurrió en un inmueble residencial donde el gas se acumuló en un espacio cerrado y, tras una chispa o fuente de calor, se produjo una combustión rápida que generó daños materiales y dejó tres personas afectadas.

Atención prehospitalaria y despliegue de Bomberos

Tras la alerta, el Cuerpo de Bomberos de Quito movilizó cuatro unidades y 12 efectivos, quienes controlaron la situación y brindaron atención prehospitalaria a las personas heridas en el lugar. Hasta el momento, no se ha informado sobre víctimas mortales.

“Nuestro equipo de paramédicos brindó atención prehospitalaria a tres personas afectadas”, detalló la institución a través de sus canales oficiales.

Evaluación de daños y posible ayuda humanitaria

Desde la Administración Zonal La Mariscal, las autoridades señalaron que, tras la deflagración ocasionada por la fuga y acumulación de gas doméstico, la unidad de seguridad se encuentra evaluando los daños estructurales en la vivienda afectada.

Además, se coordina la posible entrega de ayuda humanitaria para los moradores, dependiendo de los resultados de la inspección técnica y social realizada en el sitio.

¿Qué es una deflagración?

Según el Cuerpo de Bomberos, una deflagración es una combustión extremadamente rápida que ocurre cuando existe una fuga y acumulación de gas en un espacio cerrado y entra en contacto con una chispa, llama o fuente de calor. A diferencia de una explosión, la deflagración se propaga a menor velocidad, pero puede generar fuertes ondas de presión y daños significativos.

Recomendaciones de seguridad

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a revisar periódicamente las instalaciones de gas en viviendas y locales comerciales, verificar que las mangueras, válvulas y conexiones se encuentren en buen estado y evitar el uso de equipos defectuosos.

👩‍🚒 #Ahora | Atendemos una emergencia por una deflagración ocasionada por una fuga y acumulación de gas doméstico en una vivienda en el sector de Las Casas, norte de Quito.



🚑 Nuestro equipo de paramédicos brinda atención prehospitalaria a tres personas afectadas.



🚒 En el lugar… pic.twitter.com/vY2P8e3Ggz — Bomberos Quito (@BomberosQuito) December 30, 2025

En caso de detectar olor a gas, se recomienda ventilar inmediatamente el área, no encender interruptores eléctricos ni fuego, y llamar de inmediato al 9-1-1 para recibir asistencia especializada.

El Cuerpo de Bomberos recordó que la prevención es clave para evitar este tipo de emergencias, especialmente en zonas residenciales con alta densidad poblacional como el sector de Las Casas, en Quito.

