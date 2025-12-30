¿Cómo será la recolección de basura en Quito el 31 de diciembre? Emaseo lo explica

Emaseo anunció una jornada especial de limpieza para el 31 de diciembre de 2025

El municipio de Quito analiza un aumento en el cobre de la taza para recolección de basura.

La Empresa Pública Metropolitana de Aseo (Emaseo- EP) anunció una jornada especial de limpieza para el 31 de diciembre de 2025, con el objetivo de mantener limpia la ciudad durante una de las noches más celebradas del año.

El servicio será reforzado en horas clave para asegurar que Quito esté en su mejor estado al inicio del 2026.

Según la programación, el personal operativo de Emaseo realizará el barrido y la recolección de residuos en las principales avenidas de la ciudad entre las 07:00 y las 12:00.

A partir del mediodía, el enfoque estará en el Centro Histórico, donde las labores de limpieza continuarán hasta las 20:00.

Sin embargo, debido a los cierres de calles y avenidas por las celebraciones de Fin de Año, el servicio de recolección de basura en veredas y en los contenedores se suspenderá a las 17:00.

La recolección se reanudará normalmente el 1 de enero de 2026, a partir de las 03:00, para continuar con el trabajo de limpieza en toda la ciudad.

Recomendaciones para una celebración limpia y segura

Emaseo también hizo un llamado a la ciudadanía para actuar con responsabilidad durante las festividades. Se recordó que quemar "años viejos", llantas u otros materiales a cielo abierto es considerado una contravención de tercera clase, con una multa de $ 940 o dos salarios básicos unificados.

Además, se advierte sobre los peligros de depositar monigotes u objetos encendidos en los contenedores, ya que esto puede provocar incendios y daños a la infraestructura pública, con sanciones de igual magnitud.

El daño a los contenedores o mobiliario urbano también será sancionado con una multa de $ 940 y la obligación de reponer los bienes dañados. Para evitar problemas, se recomienda a los ciudadanos recoger las cenizas de los monigotes en fundas o cartones, facilitando así el trabajo de recolección y barrido posterior.

La empresa municipal exhortó a los ciudadanos a colaborar con el mantenimiento de la limpieza en la ciudad y a seguir estas recomendaciones para evitar contravenciones. De esta manera, se asegura que las celebraciones de Fin de Año transcurran sin inconvenientes y con responsabilidad hacia el medio ambiente.

