¿Lloverá en Guayaquil esta semana? Esto dice el INAMHI

INAMHI advierte lluvias intensas y tormentas eléctricas en Guayaquil. Hay días críticos y con riesgo de inundaciones

Diferentes sectores de Guayaquil se han visto afectados por las recientes lluvias.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) emitió una advertencia meteorológica por lluvias y tormentas eléctricas que afectarán la Costa ecuatoriana, con especial impacto en la provincia del Guayas y la ciudad de Guayaquil, desde la tarde de este lunes 2 de marzo hasta la mañana del viernes 6 de marzo.

Pronóstico para Guayaquil y la provincia del Guayas

Durante este periodo, según informó en su último boletín meterológico, se espera que Guayaquil experimente lluvias de moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente entre los días 2, 3 y 4 de marzo, que serán los más críticos según INAMHI. La humedad alta combinada con temperaturas cálidas frente a la costa incrementa la inestabilidad atmosférica.

Riesgos principales

Anegamientos y acumulación de agua en zonas bajas y avenidas principales de Guayaquil, como la Av. de las Américas, Av. Delta y Julián Coronel.

Tormentas eléctricas intensas, que podrían causar interrupciones en el suministro eléctrico y riesgos para peatones y conductores.

Inundaciones urbanas y saturación del sistema de drenaje en sectores con infraestructura deficiente.

"Entre la tarde del (lunes) 2 hasta la mañana del 6 de marzo se fortalecerán las lluvias y tormentas en el Litoral", anunció este lunes el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

Guayaquil está en un nivel de alerta muy alto para lluvias y tormentas en este periodo, dijo el Inamhi.

Se espera que el nivel máximo de precipitación sea mayor a 45 milímetros diarios, añadió la entidad en una publicación.

En las calles Los Ríos y Argentina, en el suroeste de Guayaquil, se registró acumulación de agua este sábado 21 de febrero. FRANCISCO FLORES

Recomendaciones a la ciudadanía

El INAMHI y las autoridades locales recomiendan:

Mantenerse informados mediante boletines oficiales y redes sociales del organismo meteorológico.

Evitar transitar por calles inundadas y no cruzar ríos ni quebradas durante las lluvias.

Proteger bienes y vehículos ante posibles acumulaciones de agua y descargas eléctricas.

¿Qué pasará en la provincia?

La provincia del Guayas es una de las más afectadas por este inicio de la temporada invernal, y las autoridades ya han declarado estado de emergencia regional para la zona, permitiendo acciones rápidas de respuesta ante inundaciones y riesgos para la población. Según el Inamhi, se estima que los días de mayor intensidad serán martes 2, miércoles 3 y jueves 4 de marzo, mientras que el temporal disminuirá progresivamente hacia la mañana del viernes 6 de marzo.

