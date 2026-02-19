¿Cómo proteger tu casa de inundaciones tras las lluvias en Guayaquil?

Las lluvias han provocado acumulación de agua y daños. Estas son medidas para evitar inundaciones y proteger tu hogar

Diferentes sectores de Guayaquil se han visto afectados por las recientes lluvias.

Las lluvias en Guayaquil no dan tregua. En las últimas 48 horas, la ciudad ha soportado intensas precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas. Este jueves 19 de febrero no fue la excepción, pues la acumulación de agua afectó varios sectores y los embotellamientos se multiplicaron.

Sin embargo, más allá del tráfico, uno de los principales problemas que enfrentan los ciudadanos es el impacto en las viviendas. La acumulación de agua puede provocar filtraciones, daños estructurales y riesgos eléctricos. Ante este escenario surge la pregunta: ¿cómo proteger la vivienda de inundaciones tras las lluvias en Guayaquil?

El Plan Preinvernal en Guayaquil, ¿en qué consiste?

Cada año, el Municipio de Guayaquil ejecuta el Plan Preinvernal, que incluye la limpieza de:

196 canales

33 conductos cajones

43 alcantarillas

7 desarenadores

En total, se intervienen 151.177 metros lineales de sistemas de aguas lluvias, con énfasis en sectores vulnerables del noroeste de la ciudad. Estas acciones buscan prevenir el estancamiento de agua y reducir el riesgo de inundaciones.

No obstante, las autoridades insisten en que el manejo adecuado de desechos por parte de la ciudadanía es fundamental para evitar el taponamiento de sumideros y canales.

Una de las primeras medidas preventivas es revisar y limpiar periódicamente:

Canaletas

Bajantes

Desagües exteriores

El objetivo es permitir que el agua fluya libremente lejos de la vivienda y evitar acumulaciones cerca de los cimientos.

Además, es recomendable verificar que el terreno tenga una inclinación adecuada para dirigir el agua hacia la calle y no hacia la estructura del inmueble.

Las filtraciones suelen comenzar por pequeños espacios vulnerables. Por ello:

Sella grietas en paredes

Refuerza juntas alrededor de ventanas

Aplica masilla o selladores impermeables

En zonas propensas a inundaciones también se recomienda instalar barreras temporales o sacos de arena en accesos principales cuando se emiten alertas por fuertes lluvias.

Precauciones con el sistema eléctrico

El riesgo eléctrico es uno de los más graves durante una inundación. Por ello, se aconseja:

Elevar enchufes y cajas eléctricas

Colocar electrodomésticos en puntos altos

Usar plataformas o tablas para aislar equipos del suelo

Si hay acumulación de agua dentro de la vivienda, se debe cortar la electricidad desde el interruptor principal inmediatamente. Nunca manipule instalaciones eléctricas si el área está mojada.

Más allá de las mejoras estructurales, es importante contar con un kit de emergencia dentro de casa.

Un plan familiar, asimismo, que establezca rutas de evacuación y puntos de encuentro puede evitar situaciones de pánico.

