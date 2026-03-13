Consecuencias del aumento del combustible en la agricultura

Cultivos de ciclo corto como arroz, maíz y soya son los más afectados

Una de las máquinas que se usan para la cosecha del arroz.

El incremento en el precio de los combustibles en Ecuador comienza a generar preocupación en el sector agrícola, debido al impacto directo que tiene en los costos de producción y transporte de los cultivos.

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Desde este mes hasta el 11 de abril de 2026, las gasolinas extra y ecopaís subirán de 2,76 a 2,89 dólares por galón, lo que representa un incremento de 13 centavos, equivalente a 4,71 % frente al precio anterior.

De igual forma, el diésel prémium también registrará un aumento: el galón pasará de 2,70 a 2,828 dólares, es decir 12,8 centavos más, cerca de 4,74 % de incremento.

Para los agricultores, el diésel es un insumo clave en prácticamente todas las etapas de producción.

José Luis García, coordinador de la Defensa de los Agricultores, explicó a Diario Expreso que el aumento del combustible eleva de forma directa los costos de producción, ya que la mayor parte de la actividad agrícola depende de maquinaria que funciona con diésel.

“El diésel es el motor de la agricultura: desde el tractor para el arado, la cosechadora y hasta el transporte de la producción hacia los centros de acopio se mueve con combustible”, señaló García.

El dirigente detalló que los costos ya reflejan el impacto del incremento.

Por ejemplo, la hora de arado pasó de 28 a 35 dólares, mientras que la cosecha de arroz subió de 2 a 3 dólares por saca. Asimismo, el transporte de la cosecha aumentó de 1 dólar a 1,25 dólares por saca.

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Los cultivos de ciclo corto los más afectados

Por su parte, Adriano Ubilla, presidente de la Asociación de Producción Agrícola de Ciclo Corto, indicó que el uso de maquinaria agrícola ha registrado un incremento cercano al 30 % en sus costos tras las últimas alzas del combustible.

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Ubilla explicó que esta situación golpea con mayor fuerza a cultivos que dependen intensivamente de maquinaria, como arroz, maíz y soya.

“El 12 de marzo de 2026 se recibió una nueva alza que aumenta los costos de producción, especialmente en los rubros que más utilizan maquinaria agrícola. Esta subida de costos, sumada a los precios deprimidos que tenemos actualmente, afecta aún más la economía de los productores”, manifestó.

Según el dirigente, el uso de maquinaria para diferentes labores agrícolas tenía un costo aproximado de 400 dólares por hectárea, pero con el incremento del 30 % en estos servicios, los productores deberán obtener mayor rendimiento para cubrir los gastos.

Esto significa que, para compensar el aumento, los agricultores necesitarían al menos cinco sacas adicionales de arroz por hectárea o diez quintales más de maíz.

De no equilibrarse los precios de producción, advierten los dirigentes agrícolas, la situación podría derivar en menor rentabilidad para el productor e incluso provocar un déficit en productos de la canasta básica durante el segundo semestre del año. La situación se suma a los problemas que las fuertes lluvias están ocasionando a algunos agricultores lo que genera una situación crítica para las zonas rurales del país.

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