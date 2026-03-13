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El Hospital General Babahoyo suspendió temporalmente la atención en Consulta Externa debido a las inundaciones provocadas por las intensas lluvia
El Hospital General Babahoyo suspendió temporalmente la atención en Consulta Externa debido a las inundaciones provocadas por las intensas lluviaCortesía

Hospital de Babahoyo suspende consulta externa por inundaciones en Los Ríos

La medida fue adoptada ante el desbordamiento de ríos y la acumulación de agua en varios sectores de la ciudad

El Hospital General Babahoyo suspendió temporalmente la atención en Consulta Externa debido a las inundaciones provocadas por las intensas lluvias registradas en las últimas horas en la capital de la provincia de Los Ríos.

(Te invitamos a leer: Ecuador declara emergencia nacional por lluvias severas: ¿Qué implica la medida?)

La medida fue adoptada ante el desbordamiento de ríos y la acumulación de agua en varios sectores de la ciudad, en concordancia con la alerta roja declarada por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal, con el objetivo de reducir riesgos para pacientes y personal de salud.

Según lo informado, las citas médicas, estudios de imagen y exámenes de laboratorio serán reprogramados, y los usuarios serán notificados cuando estos servicios se reanuden, una vez que mejoren las condiciones de movilidad.

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Servicios de hospitalización y emergencia continúan operativos

En contraste, los servicios de hospitalización y emergencia continúan operativos y atienden con normalidad. No obstante, se recomendó a quienes deban acudir al hospital extremar precauciones, debido a los altos niveles de agua registrados en distintos puntos de Babahoyo.

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Las autoridades del establecimiento señalaron que las decisiones se toman en el contexto de la temporada invernal, que ha generado afectaciones en la infraestructura urbana y en la movilidad de la ciudad.

La provincia con mayor impacto es Guayas, que registra 19.592 personas afectadas, seguida de El Oro (6.230), Los Ríos (5.283), Esmeraldas (5.244), Manabí (4.494), Santa Elena (3.443), Loja (2.625) y Chimborazo (1.148).

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