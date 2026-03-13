Ecuador declara emergencia nacional por lluvias severas: ¿Qué implica la medida?

El Gobierno de Ecuador decretó emergencia nacional ante el impacto de las intensas lluvias

El Gobierno nacional declaró la emergencia nacional debido al nivel de impacto generado por las prolongadas precipitaciones que afectan a las 24 provincias del país. La Secretaría de Gestión de Riesgos (SNGR) informó que la medida busca responder a los efectos negativos y evitar que se extiendan. Las lluvias, acompañadas de tormentas eléctricas, han provocado desbordamientos de ríos, derrumbes y afectaciones en la red vial, viviendas y medios de vida de la población.

La secretaria de Riesgos, Carolina Lozano, explicó en su red social X que un análisis técnico evidencia una escalada de los eventos climáticos. Incluso el archipiélago de Galápagos, ubicado a 1.000 km del continente, ha sufrido impactos. En los últimos días, los eventos aumentaron un 56% y el impacto en la población un 154%. Entre miércoles y jueves, la cifra de fallecidos pasó de ocho a once, mientras que se reportan dos desaparecidos, 24 heridos y casi 50.500 personas afectadas.

La Resolución SNGR-48-2026 amplía y modifica la declaratoria previa contenida en la Resolución SNGR-40-2026, emitida el 27 de febrero, que establecía una emergencia de carácter regional. Con esta nueva disposición, la medida se extiende a escala nacional para atender los impactos de las intensas lluvias.

Provincias y sectores más golpeados

Las provincias costeras de Guayas, El Oro, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena, junto con las andinas Loja y Chimborazo, figuran entre las más afectadas. Los daños incluyen 82 casas destruidas y más de 13.500 con afectaciones, 173 hectáreas de cultivos perdidas y más de 124.000 animales de granja muertos.

En zonas rurales, las lluvias han comprometido vías de acceso y cultivos, mientras que en áreas urbanas se han registrado colapsos de alcantarillado y daños en viviendas.

Disposiciones de la medida

La Resolución SNGR-48-2026 amplía la declaratoria de emergencia regional emitida en febrero y la extiende a nivel nacional por 90 días. Entre las medidas adoptadas se incluyen:

Activación de todas las entidades de gobierno en los territorios afectados.

Alerta temprana y evacuación preventiva en zonas de riesgo.

Despliegue de equipos de primera respuesta y evaluación inicial de necesidades.

Implementación de alojamientos temporales para damnificados.

Asistencia humanitaria inmediata y rehabilitación temprana de servicios básicos.

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados cantonales y provinciales deberán fortalecer sus capacidades de respuesta y destinar recursos financieros suficientes para enfrentar la emergencia. La coordinación interinstitucional estará a cargo de las Coordinaciones Zonales de la SNGR y del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional.

Cooperación internacional y seguimiento técnico

La resolución insta al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana a gestionar mecanismos de cooperación internacional para enfrentar la crisis.

La Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos tendrá la responsabilidad de dar seguimiento permanente a la evolución de los fenómenos climáticos, mientras que la Subsecretaría de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos coordinará con institutos técnicos científicos para garantizar datos precisos y oportunos

