Niño que cayó en una alcantarilla de Guayaquil fue hallado sin vida

El menor fue reportado como desaparecido tras caer en una alcantarilla durante las lluvias en Flor de Bastión

Se confirmó el hallazgo sin vida de un niño de 11 años que había sido reportado como desaparecido

Durante la noche del miércoles 11 de marzo se confirmó el hallazgo sin vida de un niño de 11 años que había sido reportado como desaparecido en el sector Flor de Bastión, noroeste de Guayaquil. El menor cayó en una alcantarilla mientras jugaba con otros niños en medio de las intensas lluvias registradas en el bloque 8 de la zona.

Según información preliminar de la Policía Nacional, el niño fue arrastrado por la fuerte corriente generada por las precipitaciones. La emergencia ocurrió alrededor de las 16:00 y rápidamente movilizó a unidades de rescate y a los moradores del sector, quienes intentaron colaborar en la búsqueda.

Operativo de búsqueda y rescate

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil desplegó un amplio operativo tras recibir la alerta del ECU-911 a las 17:30. En las labores participaron seis unidades de rescate, tres de combate y una ambulancia, además de agentes policiales y vecinos.

Los equipos concentraron sus inspecciones en el sistema de drenaje que desemboca en un canal a la altura del mercado de La Ladrillera. Debido a la complejidad del terreno, la oscuridad y las lluvias, la búsqueda se tornó difícil. Pasadas las 21:00, los bomberos informaron que no habían logrado ubicar al menor y anunciaron que continuarían las labores al día siguiente.

El teniente John Tamatista, comandante del Cuerpo de Bomberos, explicó que la búsqueda se extendió hacia la zanja de La Ladrillera, donde desemboca la alcantarilla. Sin embargo, las condiciones del sistema pluvial, lleno de palos, fierros y otros objetos, hacían poco probable encontrar al niño con vida.

El hallazgo del menor

Cerca de la medianoche, moradores del sector alertaron sobre el hallazgo del cuerpo del niño. Una ambulancia fue despachada de inmediato y, al llegar al sitio, los paramédicos confirmaron que el menor ya no presentaba signos vitales.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil expresó su solidaridad con la familia del niño ante la tragedia. Las autoridades no han informado aún detalles adicionales sobre las circunstancias exactas del hecho, mientras se espera que continúen las investigaciones correspondientes.

Tras la alerta de que moradores encontraron al niño, se procedió con el envío de una ambulancia. Una vez en el sitio, personal paramédico constató que el menor no tenía signos vitales. Expresamos nuestra solidaridad con sus familiares ante esta lamentable situación. — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) March 12, 2026

