Detienen a ciudadano cubano vinculado a Los Choneros con alerta roja de Interpol

El detenido habría tenido un rol en la coordinación de envíos de droga desde Ecuador hacia Estados Unidos y Europa

Reinel es requerido por Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico y mantener una notificación roja de Interpol.

Un ciudadano de origen cubano, identificado como Reinel, fue detenido este miércoles 11 de marzo en Quito al constar como requerido por Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico y mantener una notificación roja de Interpol. El hombre es señalado como presunto integrante de Los Choneros, la organización criminal más antigua que opera en Ecuador.

(Te invitamos a leer: Alias Celso y Fede reciben 9 años de prisión por tráfico de armas en Guayaquil)

La captura fue ejecutada por personal del Ejército ecuatoriano durante un operativo militar en el sector de El Inca, al norte de la capital, según informó el Ministerio de Defensa a través de un comunicado oficial.

De acuerdo con información del ministerio de Defensa, el detenido habría tenido un rol en la coordinación de envíos de droga desde Ecuador hacia Estados Unidos y Europa, rutas que forman parte de las principales líneas de tráfico utilizadas por estructuras criminales que operan en el país.

RELACIONADAS Detienen a dos personas con más de 170 archivos de pornografía infantil en Ecuador

La detención ocurre en un contexto de ofensiva estatal contra el crimen organizado. Cortesía

Ecuador terminó el 2025 como el año más violento

La detención ocurre en un contexto de ofensiva estatal contra el crimen organizado, impulsada desde inicios de 2024, cuando el presidente Daniel Noboa declaró la “guerra” a las bandas delictivas, a las que el Ejecutivo calificó como organizaciones terroristas, tras atribuirles la escalada de violencia que atraviesa Ecuador.

(Te puede interesar: La herencia criminal de alias El Mencho divide a Lobos y Choneros)

Ecuador extradita a Colombia a hombre buscado por hurto que llegó desde España Leer más

Sin embargo, pese a esta declaratoria, 2025 se convirtió en el año más violento registrado en el país, con 9.235 homicidios, según cifras oficiales. Las bandas criminales que operan en Ecuador, entre ellas Los Choneros, mantienen vínculos con carteles mexicanos como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

Estas estructuras están involucradas en el envío de grandes cargamentos de cocaína —principalmente de origen colombiano— hacia Norteamérica y Europa, además de controlar zonas de minería ilegal y ejecutar extorsiones mediante el cobro de cupos a amplios sectores de la población.

¿Quieres leer contenido de calidad sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!