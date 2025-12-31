Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Un ciudadano colombiano buscado en su país por el delito de hurto fue entregado a las autoridades de Colombia
Referencial. Un ciudadano colombiano buscado en su país por el delito de hurto fue entregado a las autoridades de ColombiaCortesía

Ecuador extradita a Colombia a hombre buscado por hurto que llegó desde España

Un ciudadano colombiano buscado en su país por el delito de hurto fue entregado a las autoridades de Colombia

Un ciudadano colombiano buscado en su país por el delito de hurto fue entregado a las autoridades de Colombia luego de que funcionarios ecuatorianos decidieran no admitirlo a su llegada al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en Quito, desde España. Así lo informó el 30 de diciembre el Ministerio del Interior.

(Sigue leyendo: Colombia responde a Ecuador sobre el paso fronterizo de Rumichaca)

El hombre, identificado como Robin Stid, conocido con el alias Stid, tenía una orden de captura vigente en Colombia por hurto agravado, además de una alerta azul de Interpol. Según Interior, también sería integrante del grupo criminal Los Corredores, vinculado a delitos de intimidación y robo a ciudadanos.

La inadmisión fue ejecutada por funcionarios de la Subsecretaría de Migración, en coordinación con la Policía Nacional, Interpol y con el apoyo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Las autoridades determinaron que el individuo representaba una “amenaza o riesgo para la seguridad del Estado”, por lo que se impidió su ingreso al país.

RELACIONADAS
Extradicción Policía Nacional Femicidio Captura
La Policía Nacional anunció la extradición de un hombre buscado por femicidio en Ecuador.Foto: Policía Nacional

El ciudadano entregado a Migración Colombia

Las bandas criminales se refuerzan o se fragmentan tras la caída de su líder.

Bandas criminales tras la caída de sus líderes: adaptación, violencia y sucesión

Leer más

Tras el proceso administrativo, el ciudadano fue entregado a funcionarios de Migración Colombia en el puente internacional de Rumichaca, el principal paso fronterizo habilitado entre ambas naciones desde el 24 de diciembre. Ese día, Ecuador decidió cerrar otros ingresos y salidas hacia Colombia por razones de seguridad nacional.

El operativo se da en un contexto en el que Ecuador vive, desde 2024, bajo un estado de conflicto armado interno declarado por el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra bandas del crimen organizado, catalogadas como “terroristas” y señaladas por el Gobierno como responsables de la creciente violencia registrada en el país en los últimos años.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ

Las Últimas Noticias

  1. Mazar y Coca Codo Sinclair: así cierra el sistema eléctrico este 2025

  2. El Puerto de Posorja atendió a buque con calado récord

  3. Proyecto minero Cascabel pasa a manos chinas tras adquisición de SolGold

  4. Metro de Quito se convierte en un museo subterráneo abierto al público

  5. Chismes deportivos: De Michael Morales a Joao Rojas, en plena vibra de fin de año

LO MÁS VISTO

  1. Ministerio del Interior prohíbe balizas en autos privados y advierte sanciones

  2. Cábalas de Año Nuevo: ¿Es malo barrer la casa el 31 de diciembre?

  3. Estiaje Ecuador: 100 MW de generación térmica salen de operación en enero de 2026

  4. ¿Cuándo y a qué hora se estrena el capítulo final de Stranger Things 5?

  5. Bancos en Ecuador atenderán con normalidad el 30 y 31 de diciembre de 2025: horarios

Te recomendamos