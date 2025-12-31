Ecuador extradita a Colombia a hombre buscado por hurto que llegó desde España
Un ciudadano colombiano buscado en su país por el delito de hurto fue entregado a las autoridades de Colombia
Un ciudadano colombiano buscado en su país por el delito de hurto fue entregado a las autoridades de Colombia luego de que funcionarios ecuatorianos decidieran no admitirlo a su llegada al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en Quito, desde España. Así lo informó el 30 de diciembre el Ministerio del Interior.
El hombre, identificado como Robin Stid, conocido con el alias Stid, tenía una orden de captura vigente en Colombia por hurto agravado, además de una alerta azul de Interpol. Según Interior, también sería integrante del grupo criminal Los Corredores, vinculado a delitos de intimidación y robo a ciudadanos.
La inadmisión fue ejecutada por funcionarios de la Subsecretaría de Migración, en coordinación con la Policía Nacional, Interpol y con el apoyo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Las autoridades determinaron que el individuo representaba una “amenaza o riesgo para la seguridad del Estado”, por lo que se impidió su ingreso al país.
El ciudadano entregado a Migración Colombia
Tras el proceso administrativo, el ciudadano fue entregado a funcionarios de Migración Colombia en el puente internacional de Rumichaca, el principal paso fronterizo habilitado entre ambas naciones desde el 24 de diciembre. Ese día, Ecuador decidió cerrar otros ingresos y salidas hacia Colombia por razones de seguridad nacional.
El operativo se da en un contexto en el que Ecuador vive, desde 2024, bajo un estado de conflicto armado interno declarado por el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra bandas del crimen organizado, catalogadas como “terroristas” y señaladas por el Gobierno como responsables de la creciente violencia registrada en el país en los últimos años.
