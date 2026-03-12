Expreso
El Pleno del CNE declaró el inicio del proceso electoral este 14 de febrero de 2026.
El Pleno del CNE no ha aprobado el inicio de cancelación a organizaciones políticas.Cortesía: CNE.

¿CNE eliminará partidos políticos? Organizaciones niegan notificaciones y rumores

Al menos tres movimientos reaccionaron frente a la difusión de una supuesta resolución del organismo electoral

  • Mariela Rosero Ch.

Hasta este jueves 12 de marzo del 2026, todo se reduce a un rumor: que supuestamente a 10 partidos políticos se les habría notificado el inicio de acciones administrativas para la eventual eliminación de sus registros. El Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha aprobado algo al respecto. Las organizaciones mencionadas, en cambio, han desmentido la versión a través de sus redes sociales.

Así, Geovanni Atarihuana, presidente de Unidad Popular, negó que su partido, lista 2, haya sido notificado por el CNE. "Nuestro partido no está, en absoluto, inmerso en las causales del art.327 del Código de la Democracia". El artículo habla sobre la extinción de las organizaciones políticas.

"Somos un partido que cumple todos los requisitos legales, nuestra militancia activa de forma permanente en todo el Ecuador. Seguiremos en nuestra acción permanente en defensa de los intereses populares, de los derechos y libertades democráticas, en oposición al gobierno oligárquico de Daniel Noboa", escribió en X.

También, Javier Orti, presidente de Avanza, negó la posibilidad. "Certifico que no he recibido ninguna notificación oficial sobre causas o procesos administrativos que impliquen la eliminación de nuestra OP del registro de organizaciones políticas".

Las seccionales en Ecuador y eliminación a partidos 

Además, Javier Orti, de Avanza, rechazó de manera categórica la difusión de información falsa, que únicamente busca generar confusión entre nuestros precandidatos y simpatizantes de cara a las elecciones seccionales de 2027.

Esto respondió CREO ante el rumor de eliminación de su casillero:

En esa misma línea, CREO, reaccionó. Recordó que para proceder con la eliminación de las organizaciones políticas, la Ley (Código de la Democracia) es muy clara y explícita. "El movimiento CREO no ha incurrido en ningún hecho que implique tal acción y mucho menos, ha sido notificado de acción alguna".

El rumor surge en medio de la suspensión por nueve meses, decidida por Joaquín Viteri, del Tribunal Contencioso Electoral, contra la Revolución Ciudadana.

¿Qué ha dicho el CNE sobre el rumor de que se han empezado acciones para eliminar partidos?

Consultados por EXPRESO, desde el Consejo Nacional Electoral (CNE) se indicó que el Pleno no ha aprobado el inicio de procesos de cancelación de las organizaciones políticas mencionadas.

  • El Reglamento de Cancelación, Liquidación y Extinción de Organizaciones Políticas señala detalles para que a las organizaciones políticas incurran en causales de cancelación establecidas en los numerales 3 y 4 del artículo 327 del Código de la Democracia (número de votos que deben alcanzar). Dice que dentro de los 120 días posteriores a las elecciones, se pone en conocimiento del Pleno.

  • En caso de disminución de afiliación o adhesión, el informe se elaborará semestralmente. Y todo será parte de un informe.

  • La Secretaría del CNE notificará la resolución del inicio del proceso de cancelación al representante legal de la organización política. Luego habrá una etapa de prueba y descargos, en los 10 días posteriores a la fecha de notificación.

