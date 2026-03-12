Barcelona SC: La fuerte multa y sanción tras el triunfo ante Emelec

No todo es alegría en el Ídolo, LigaPro lo castigó con miles de dólares y cerrará una localidad del Monumental tras Clásico

Hinchas toreros alientan desde las gradas del Monumental durante el Clásico del Astillero ante Emelec.

La noche del Clásico del Astillero, el sábado 7 de marzo, fue una fiesta para la hinchada amarilla. Pero días después, la celebración empezó a pasar factura.

El Comité Disciplinario de la LigaPro confirmó el miércoles 11 una multa total de 5.440 dólares contra Barcelona Sporting Club por varios incidentes registrados durante el partido ante Club Sport Emelec.

El encuentro terminó con victoria amarilla por 1-0, gracias al tanto del delantero argentino Darío Benedetto, pero lo ocurrido en las gradas y en la organización del espectáculo terminó empañando el resultado.

La pirotecnia, la multa más costosa

Según el acta disciplinaria, el principal motivo del castigo fue el encendido de pirotecnia en diez momentos distintos del partido, lo que generó una multa de 2.500 dólares.

A esto se sumó una sanción de 1.250 dólares por fallas en el control de seguridad, una señal de alerta sobre los protocolos de ingreso y supervisión dentro del estadio.

Los incidentes no quedaron ahí. La LigaPro también registró enfrentamientos entre aficionados, lo que añadió 1.000 dólares más a la sanción, mientras que el lanzamiento de objetos sin impacto al campo generó otros 300 dólares de penalización.

Barcelona SC fue sancionado por la Comisión Disciplinaria de la LigaPro debido al lanzamiento de objetos al campo y el encendido de bengalas en el Clásico del Astillero ante Emelec.https://t.co/fMZesrH8vx pic.twitter.com/Lq5fSrw9p7 — Jugada (@Jugada_Ec) March 12, 2026

Un palco cerrado y dinero que se pierde

Pero el golpe más sensible no será económico, sino logístico.

El organismo disciplinario ordenó el cierre del Palco Bajo Oeste del estadio Monumental Banco Pichincha por una fecha, después de que desde esa zona se lanzaran objetos hacia el campo de juego.

Esto significa que ese sector permanecerá vacío en el próximo partido de local, lo que representa también pérdida de ingresos en una de las localidades más exclusivas del escenario deportivo.

El castigo se cumplirá cuando Barcelona reciba a Universidad Católica el 22 de marzo, ya que antes deberá disputar dos compromisos seguidos como visitante.

StreamU: la alianza entre Twitch y TheLinkU para el streaming deportivo universitario Leer más

Hasta las celebraciones pasaron factura

La revisión del partido fue minuciosa.

Incluso los festejos individuales terminaron con sanciones menores: el goleador del clásico, Darío Benedetto, recibió una multa simbólica de 20 dólares por quitarse la camiseta durante la celebración del gol, una infracción contemplada en el reglamento.

Un problema que se repite

Aunque el monto de esta sanción es relativamente moderado, el caso vuelve a poner en discusión el comportamiento de las hinchadas en partidos de alto riesgo. En temporadas recientes, Barcelona ha recibido multas mucho más altas por incidentes similares relacionados con pirotecnia, lanzamiento de objetos y fallas en seguridad.

Para el club, que busca estabilidad deportiva y administrativa en el campeonato, estos castigos representan gastos inesperados y restricciones que pueden afectar la organización de sus próximos partidos.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!