StreamU: la alianza entre Twitch y TheLinkU para el streaming deportivo universitario

La alianza entre TheLinkU y Twitch impulsa una nueva era digital para las universidades y sus atletas

El lanzamiento de StreamU, fruto de una alianza entre la empresa de marketing deportivo TheLinkU y la plataforma de streaming Twitch, marca un punto de inflexión en la forma en que las universidades difunden sus competencias deportivas.

La iniciativa permite que los programas atléticos universitarios operen sus propios canales de transmisión con identidad de marca, estableciendo una relación directa con sus comunidades de seguidores y reduciendo la dependencia de intermediarios tradicionales en la difusión de sus contenidos.

RELACIONADAS Leonor de Borbón gana protagonismo en Europa con su perfil discreto

La propuesta tecnológica de StreamU se basa en un sistema centralizado que facilita la producción y distribución de contenidos en vivo y bajo demanda. De esta manera, las universidades pueden controlar su narrativa digital, gestionar audiencias y ampliar la visibilidad de sus atletas.

El modelo también responde al creciente interés de las instituciones por generar ingresos a partir de contenidos propios, especialmente en el contexto de las nuevas regulaciones que permiten a los deportistas universitarios beneficiarse económicamente de su imagen y actividad deportiva.

Logotipo de la conferencia Big 12, símbolo de una de las ligas más competitivas del deporte universitario en Estados Unidos. CORTESIA

Nicola Coughlan critica la obsesión con su cuerpo y rechaza el 'body positive' Leer más

Este cambio en el panorama mediático coincide con momentos de tensión en el baloncesto universitario de la conferencia Big 12. En particular, el programa de Kansas State atraviesa un periodo de incertidumbre tras la salida del entrenador Jerome Tang, lo que ha llevado a la directiva a considerar una lista de candidatos para asumir la dirección del equipo. La situación se ve complejizada por problemas internos y asuntos legales que involucran a miembros del personal del programa.

Crisis y transición en Kansas State

En paralelo, el movimiento de entrenadores dentro de la conferencia mantiene expectante al entorno deportivo. Entre las especulaciones más comentadas figura la posibilidad de que Brad Underwood, actual entrenador de Illinois, sea considerado para asumir el liderazgo en Kansas State, un escenario que dependería de múltiples factores administrativos y deportivos. Mientras tanto, otros programas como los Kansas Jayhawks también enfrentan desafíos mediáticos, como la reciente polémica generada por un video viral del jugador Darryn Peterson que obligó al equipo a emitir una respuesta oficial.

Excited to see the launch of @thestreamu!



College athletics has one of the most engaged audiences in sports, yet schools and athletes have lacked a centralized platform built specifically for live, interactive digital content. StreamU changes that.



We’re excited to see how… https://t.co/3yP67HHm4d — TheLinkU (@TheLinkUNIL) March 9, 2026

Polémicas arbitrales y expansión del análisis deportivo

La intensidad competitiva dentro de la conferencia Big 12 continúa reflejándose en la reacción de los aficionados, especialmente tras el reciente enfrentamiento entre Arizona y Kansas, donde seguidores de los Arizona Wildcats expresaron su descontento por decisiones arbitrales consideradas polémicas. A la par de estos episodios, el análisis deportivo se amplía hacia otras disciplinas como el béisbol universitario, con evaluaciones comparativas de los estadios de la conferencia que consideran tanto su infraestructura como la experiencia que ofrecen a los aficionados, confirmando que el futuro del deporte universitario se mueve entre la innovación digital y la pasión tradicional por las competencias.

Imagotipo de la aplicación Stream U CORTESIA

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ