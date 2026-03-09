Bad Bunny en Japón: así se baila reggaetón al otro lado del mundo

La presentación del artista en Spotify Billions Club mostró la curiosa conexión entre el fenómeno latino y el público japonés

La música latina llegó hasta el corazón de Japón con un concierto especial protagonizado por Bad Bunny en Tokio; el artista puertorriqueño encabezó una nueva edición del Spotify Billions Club Live, un formato de conciertos exclusivos organizado por Spotify que celebra a los artistas cuyas canciones han superado los mil millones de reproducciones en la plataforma.

El evento se caracteriza por reunir a un grupo reducido de seguidores especialmente seleccionados por su actividad en la plataforma. Para el concierto realizado en Japón, más de 2.300 fans se congregaron en el recinto Tipstar Dome Chiba a presenciar un show pensado exclusivamente para quienes han impulsado el éxito digital del artista.

Bad Bunny junto a su banda durante la presentación de 'Baile Inolvidable'. spotify via instagram

Puesto que la particularidad del Billions Club es que el repertorio está compuesto únicamente por canciones que han superado la barrera de los mil millones de reproducciones, en el caso de Bad Bunny esto implica un catálogo amplio de éxitos que resumen buena parte de la última década del reggaetón y del streaming global.

El show recopiló un total de 29 temas: entre colaboraciones y sencillos por fuera de sus álbumes de estudio, resultando en un concierto con una duración aproximada de una hora y 45 minutos.

Un show entre reggaetón y cultura japonesa

El concierto en Tokio también destacó por su propuesta visual y por algunos momentos que reforzaron el cruce cultural entre la música latina y el contexto japonés.

La escenografía incorporó elementos tradicionales como sakuras, los cerezos japoneses que simbolizan la belleza de lo efímero, creando un contraste interesante con la estética habitual del artista; especialmente en comparación con la presentación del pasado Super Bowl o la gira mundial de Debí tirar mas fotos.

De igual manera sobre el escenario, Bad Bunny apareció usando un par de getas, el tradicional calzado japonés de madera, mientras interpretaba un repertorio construido a partir de algunos de sus mayores éxitos.

Benito rodeado de la flor tradicional de la región, los sakuras, que formaron gran parte del escenario Hanna Lassen

Canciones como NUEVAYol, Callaita o DÁKITI formaron parte del setlist, junto a otros temas que han superado el umbral de mil millones de reproducciones en Spotify.

Lo cierto es que, si bien el show se "adaptó" a tradiciones acordes a la capital nipona, no dejó de lado la esencia latina. Por ejemplo durante la interpretación de MIA, la canción original de Martínez Ocasio en colaboración con Drake que, según el propio artista: "sería la primera vez que la presentaba de esa manera", en versión salsa.

Asimismo parte de las sorpresas de la noche y uno de los momentos más comentados fue la aparición de Jowell & Randy para interpretar el ya clásico del reggaetón Safaera, del LP YHLQMDLG de 2020.

Regresando a la inclusión de elementos asiáticos en un show típicamente rodeado por la tradición latinoamericana, Benito cantó parte de Tití Me Preguntó en japonés, lo que provocó sorpresa y euforia inmediata entre los asistentes.

Otro instante que reflejó el espíritu del evento fue la interpretación del sencillo EoO, cuya introducción "acho, PR es otra cosa" fue coreada por un fan local, dando paso a que el público japonés cantara en español y reaccionara con la misma energía que en cualquier otro concierto del artista en Latinoamérica.

Pero sin duda, uno de los momentos más esperados de la noche llegó cuando el público local coreó al unísono el verso en japonés de Yonaguni; la canción, que ya incorpora frases en ese idioma en su versión original, provocó una de las reacciones más entusiastas del concierto, con los asistentes cantando cada línea con precisión y entusiasmo.

Un fenómeno global que llega a Japón



El evento también reunió a figuras relevantes de la cultura y el entretenimiento japonés. Entre los asistentes estuvieron la cantante Lisa (de BLACKPINK) y el reconocido artista contemporáneo Takashi Murakami, uno de los nombres más influyentes del arte pop japonés contemporáneo.

Lisa disfrutando de la presentación del puertoriqueño. Hanna Lassen

Más allá del espectáculo, el concierto representó un nuevo capítulo en la expansión global del reggaetón y de la música latina. Ver a miles de fans japoneses cantar en español en la plenitud de Tokio confirma algo que hace algunos años habría parecido improbable: la música latina se ha convertido en un lenguaje cultural global que trasciende fronteras y barreras idiomáticas, como lo demostró hace unos meses CA7RIEL y Paco Amoroso en su gira Papota.

Para Bad Bunny, este show también se suma a una etapa especialmente destacada de su carrera. El artista ha sido el más escuchado de Spotify en múltiples ocasiones en lo que va del año y continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes de la música global contemporánea, después de presentaciones inolvidables y el hacerse acreedor de un Grammy anglo; 2026 parece ser el año del "conejo malo".

