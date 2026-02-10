El efecto Super Bowl dispara el catálogo de Bad Bunny a cifras récord

Tras su histórico halftime show en el Super Bowl LX, Bad Bunny no solo conquistó al público en vivo, también impulsó sus cifras de streaming y presencia en las listas globales a niveles récord. La presentación del puertorriqueño ha sido seguida de un aumento masivo de reproducciones, posiciones destacadas en rankings y una visibilidad pocas veces vista para un artista latinoamericano.

Según datos de Apple Music, en las horas posteriores a su actuación Bad Bunny colocó 24 canciones en el Top 100 mundial, con DtMF alcanzando el puesto número 1, mientras múltiples temas ocuparon posiciones en el Top 25 y Top 10, marcando un auge generalizado de su catálogo.

En Spotify, el fenómeno también fue contundente: el artista dominó tanto las listas globales como las de Estados Unidos, con más de 30 canciones en el ranking estadounidense, incluyendo las tres primeras posiciones al día siguiente del show.

El 10 de febrero la lista Top 50 Global posiciona las canciones del boricua de la siguiente manera:

DtMF: No. 1 (más reproducida globalmente, con 16,5 M de streams)

BAILE INoLVIDABLE: No. 2 (11,3 M de streams)

NUEVAYoL: No. 3 (10,7 M de streams)

EoO: No. 4 (8,1 M de streams)

VOY A LLeVARTE PA PR: No. 5 (6,5 M de streams)

Además de las ubicaciones en las listas, las reproducciones se dispararon de manera significativa. Informes de medios señalan que las cifras de streaming de Bad Bunny en Spotify subieron más de un 470 % en Estados Unidos y alrededor de un 210 % a nivel global tras su presentación.

El impacto del show también se reflejó en otras plataformas de consumo digital. Por ejemplo, la lista oficial de la presentación en Apple Music se convirtió en una de las más reproducidas en el sitio, y el interés medido en Shazam y otras métricas de descubrimiento musical mostró picos inusitados en los días siguientes a la transmisión.

La realidad es que el legado del halftime show no se limitó al streaming: ya que según proyecciones iniciales de audiencias, la actuación de Bad Bunny en el Super Bowl fue la más vista en la historia de los halftime shows, superando los récords previos de artistas como Kendrick Lamar y el propio Michael Jackson. Un logro que no solo confirma su dominio en la era digital, sino que también lo posiciona como una de las figuras más influyentes de la cultura pop global contemporánea y como no serlo después de contar con invitados especiales de la talla de Pedro Pascal, Cardi B, Ricky Martin y la propia Lady Gaga.

