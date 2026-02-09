Donald Trump critica el show de medio tiempo del Super Bowl con Bad Bunny

El presidente de EE. UU. Donald Trump generó controversia en las redes sociales tras criticar el show de medio tiempo del Super Bowl del 8 de febrero de 2026, que tuvo como protagonista al reguetonero Bad Bunny.

En una publicación compartida en su cuenta de Truth Social, Trump calificó la actuación como "absolutamente terrible", considerándola una de las peores de la historia del Super Bowl.

En su mensaje, Trump señaló que la actuación "no tiene sentido" y que fue una "afrenta a la grandeza de América". También expresó que el show no representó los valores estadounidenses, como "éxito, creatividad y excelencia". El mandatario criticó el contenido de la actuación, alegando que "nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo", refiriéndose al uso del español y las letras de reggaetón de Bad Bunny, que algunos espectadores pudieron haber encontrado difíciles de seguir.

RELACIONADAS Al patrimonio de Andrés Fantoni le fue bien desde que está en el CPCCS

David Granda asume como Rey del Ecuador tras destitución de Cristian Proaño Leer más

Además, Trump condenó la coreografía, describiendo el baile como "repugnante", especialmente para los jóvenes que estaban viendo el show en EE. UU. y el resto del mundo. Sugirió que el espectáculo fue "una bofetada en la cara" para el país, destacando el liderazgo de EE. UU. en establecer nuevos récords en diversos campos, incluido el mercado de valores.

"Verán, recibirá excelentes críticas de los medios de noticias falsas, porque no tienen ni idea de lo que está pasando en el MUNDO REAL", escribió Trump, criticando a los medios de comunicación principales por elogiar la actuación.

RELACIONADAS Judicatura pide al CPCCS reemplazo de Alexandra Villacís por supuesto impedimento

El show de medio tiempo, visto por millones en todo el mundo, fue un evento muy esperado, con Bad Bunny siendo reconocido por su influencia global en la industria de la música. Sin embargo, la actuación también provocó reacciones mixtas entre los espectadores. Mientras que muchos fanáticos y críticos aplaudieron la energía y presencia del artista puertorriqueño, los comentarios de Trump reflejan las opiniones polarizadas que estos eventos continúan provocando en EE. UU.

Una crítica a la NFL

En su publicación, Trump también comentó sobre lo que considera la necesidad de que la NFL revise su nueva regla de patada inicial, que calificó de "ridícula", aunque no dio más detalles sobre eso.

No es la primera vez que Trump utiliza su plataforma de redes sociales para comentar sobre eventos nacionales, y su crítica al show de medio tiempo suma al debate sobre la intersección de la política, la cultura y el entretenimiento.

Hasta el momento, la NFL no ha respondido a los comentarios de Trump. Mientras tanto, el debate sobre el show de medio tiempo continúa, con los seguidores de la actuación de Bad Bunny destacando su contribución para llevar la música latina al mainstream.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO