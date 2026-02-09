Judicatura pide al CPCCS reemplazo de Alexandra Villacís por supuesto impedimento

El Ministerio del Trabajo registra impedimento, pero el SRI no reporta deudas a nombre de Villacís, suplente de Mario Godoy

Es abogada y vocal suplente de la Presideencia del Consejo de la Judicatura.

El Consejo de la Judicatura, presidido por Mario Godoy, solicitó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que inicie el procedimiento para designar al vocal suplente que reemplace al presidente del organismo luego de que se detectara que la suplente electa, Alexandra Villacís Parada, no puede ejercer funciones públicas.

La información se conoció este lunes 9 de febrero de 2026 a través de una publicación de Diario El Universo. No obstante, EXPRESO consultó (con el número de cédula de Villacís) la página del Ministerio del Trabajo y confirmó que allí consta una prohibición para que Villacís asuma un cargo público, atribuida a una presunta deuda con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Sin embargo, de forma llamativa, en la consulta realizada, también con el n´úmero de cédula, en el portal oficial del SRI no aparece ninguna deuda registrada. Por el contrario, el sistema indica que Villacís se encuentra al día en sus obligaciones tributarias.

Según El Universo, la búsqueda de un reemplazo se origina en el pedido de licencia presentado por Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, desde este lunes 9 hasta el viernes 13 de febrero. Esta ausencia obligaba a que su suplente asumiera temporalmente el cargo.

La licencia se produce luego de cinco días sin que se haya convocado ni sesionado el pleno de la Judicatura y en medio del proceso de juicio político contra Godoy. Hasta ahora, se desconoce si existen sumarios administrativos disciplinarios próximos a caducar.

EXPRESO consultó en la web del SRI y no aparece la supuesta deuda de Alexandra Villacís. Captura de pantalla

Las extrañas deudas que aparecen y desaparecen

Un caso similar ocurrió con Óscar Ayerve, funcionario electo que no pudo posesionarse. Ayerve denunció que, de manera sorpresiva, el Ministerio del Trabajo registró un impedimento en su contra, argumentando la existencia de una supuesta deuda con la Corporación Financiera Nacional (CFN). El exconsejero aseguró que no mantiene obligaciones vencidas con esa entidad y sostuvo que los certificados emitidos por el Ministerio del Trabajo contenían causales no previstas en la normativa, lo que —según él— evidenciaría una posible manipulación ilegal de registros. El caso fue denunciado ante la Fiscalía.

Asimismo, en el Ministerio del Trabajo se registró otro episodio polémico relacionado con el levantamiento de un impedimento para ejercer cargo público que pesaba sobre Álvaro Rosero, quien en noviembre pasado fue designado por el presidente Daniel Noboa como ministro de Gobierno. Un funcionario de esa cartera denunció al ministro de Trabajo, Harold Burbano, por presuntas presiones para eliminar el impedimento mediante una firma irregular. Por este hecho existe una investigación abierta en la Fiscalía.

EXPRESO buscó la versión de Villacís, pero hasta la publicación de esta noticia no respondió.

