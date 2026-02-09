David Granda asume como Rey del Ecuador tras destitución de Cristian Proaño

El presidente de la organización, Jaime Solano tomó la decisión de hacer este cambio

La organización Rey del Ecuador y Míster International Ecuador, liderada por Jaime Solano, tomó la decisión de destituir a Cristian Proaño de los títulos de Rey del Ecuador y Míster International Ecuador. En su lugar, el lojano David Granda, quien ostentaba el título de virrey, asumió oficialmente dichas funciones.

Según explicó el presidente de la organización, “esta determinación responde al incumplimiento reiterado de los lineamientos, normas y parámetros establecidos, así como a la ausencia de comunicación formal, coordinación institucional y compromiso activo con la marca nacional que representan estos títulos”.

No es por razones personales

Añadió que esta decisión no obedece a razones personales, “sino estrictamente a la responsabilidad que tenemos como organización de proteger la imagen, el prestigio y la credibilidad de la marca Rey del Ecuador y de la franquicia Míster International Ecuador, tanto a nivel nacional como internacional”.

La elección de Rey del Ecuador se llevó a cabo el 3 de mayo de 2025, certamen que ganó Cristian Proaño. Sin embargo, Solano manifestó su inconformidad con ciertas actitudes posteriores del entonces representante.

A la organización no le agrada hacer shows

“A nuestra organización no le agrada hacer shows ni estar en boca de nadie. Tratamos de manejarnos de la mejor manera posible. Cuando a los chicos se les suben los humos, quieren mandar y decir cómo se debe manejar una organización, esta es una plataforma para que ellos evolucionen”, expresó.

También indicó que, en octubre, Proaño asistió a un evento al que previamente se le había pedido que no acudiera, decisión de la cual se enteraron a través de redes sociales. “Ahora lo invitaron como jurado a la Reina de Ambato el sábado reciente. Nunca enviaron una invitación formal para que la organización la apruebe. Eso es lo que yo hago cuando convoco a alguien de otra organización. Cristian acudió por su cuenta, y así no se maneja”, agregó.

El nuevo Rey del Ecuador tendrá una agenda intensa de trabajo hasta octubre de 2026, mes en el que se llevará a cabo la próxima elección en Cuenca.

