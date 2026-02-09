Bad Bunny sorprende con una boda legal durante el intermedio del Super Bowl

Una pareja se casó legalmente durante el show de Bad Bunny en el Super Bowl, ante más de 125 millones de espectadores

Aunque se desconocen los nombres de la pareja que contrajo matrimonio en el medio tiempo del Super Bowl 2026, ha trascendido que el enlace es legal.

El espectáculo de medio tiempo protagonizado por Bad Bunny dejó una larga lista de momentos comentados, desde invitados sorpresa hasta mensajes culturales cuidadosamente integrados en escena. Sin embargo, hubo un instante que superó cualquier expectativa y que, por su carga simbólica y real, ya forma parte de la historia del entretenimiento televisivo: una boda celebrada en pleno terreno de juego y transmitida en directo ante millones de espectadores.

Una boda real en el centro del espectáculo

Aunque formó parte de la puesta en escena, el enlace no fue una representación ni un recurso narrativo. Se trató de una boda completamente legal.

Así lo confirmó The Hollywood Reporter, medio que reveló que los novios habían invitado originalmente a Bad Bunny a su matrimonio. La respuesta del artista fue tan inesperada como memorable: integrarlos en el espectáculo musical más visto del año.

El momento exacto del “sí, acepto”

La ceremonia tuvo lugar mientras el cantante interpretaba Baile Inolvidable, tema lanzado en 2025. Minutos antes, Lady Gaga había aparecido como invitada sorpresa para cantar un arreglo de Big Jay de Die With a Smile. Con la música de fondo y rodeados por la escenografía del show, la pareja intercambió votos sobre el césped del estadio Levi’s, en Santa Clara, California.

Confirmación oficial y testigos de lujo

El equipo de Bad Bunny confirmó a The Hollywood Reporter que el matrimonio fue real, información que posteriormente fue ratificada por su representante a la revista Variety.

La pareja, cuyos nombres no han sido revelados, se casó ante más de 125 millones de espectadores, con el propio Bad Bunny como testigo y firmando el certificado de matrimonio en escena.

El espectáculo incluso mostró a los recién casados cortando su pastel de bodas, compartiendo un momento íntimo en medio de un despliegue técnico y artístico sin precedentes.

No se ha aclarado si las personas que los rodeaban eran familiares, amigos o bailarines del show, un detalle que ha alimentado aún más la conversación en redes sociales.

El vestido de novia que también hizo historia

La novia lució el vestido Becoming Jane, diseñado por Hayley Paige. La diseñadora celebró el inesperado protagonismo de su creación en un comunicado a PageSix, destacando que lo más especial no fue la visibilidad del evento, sino que se trataba de una novia real usando el vestido el día de su boda. El momento también fue compartido por la propia Paige en su cuenta de Instagram.

Un espectáculo histórico liderado por Bad Bunny

El puertorriqueño Bad Bunny encabezó un intermedio histórico al convertirse en el primer artista en liderar este espectáculo con un repertorio íntegramente en español.

La actuación estuvo cargada de referencias a Puerto Rico y contó con la participación de figuras como Ricky Martin, Cardi B, Karol G, así como actores de renombre como Pedro Pascal y Jessica Alba entre los asistentes.

El show se produjo apenas días después de que Bad Bunny ganara el Grammy a álbum del año con DeBÍ TiRAR MáS FOToS, consolidando un momento clave en su carrera. Con una magnífica puesta en escena, el Conejo Malo logró algo poco común: convertir un espectáculo global en un recuerdo imborrable para dos personas que, literalmente, se dieron el 'sí, quiero' en el escenario más visto de Estados Unidos.

