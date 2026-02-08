La casita de Bad Bunny: Las 6 celebridades que estuvieron en el Super Bowl 2026

Más que invitados: familia. Conoce en detalle a cada una de las 6 celebridades que Bad Bunny reunió en la casita

Bad Bunny hizo historia al reunir a representantes de 4 industrias diferentes en un solo espacio durante el Super Bowl

En el histórico Halftime Show del Super Bowl 2026, Bad Bunny no solo cautivó al mundo con su música y mensaje cultural, sino que creó un espacio íntimo y simbólico donde reunió a lo más selecto del entretenimiento latino y global.

La casita caribeña que dominó el escenario no fue meramente decorativa: fue el backstage VIP donde seis celebridades de primera línea vivieron juntas el espectáculo, creando una de las imágenes más virales y significativas de la noche.

Artistas que boicotearon EE.UU.: Bad Bunny, RATM, Stones y sudafricanos Leer más

1. Jessica Alba: La empresaria con corazón Latino

Presencia en la casita: Compartiendo risas con Karol G durante "Perreo Sola"

Conexión con Bad Bunny:

Se conocieron en eventos de moda sostenible (ambos tienen líneas de ropa)

Colaboraron en una colección cápsula para The Honest Company (2024)

Comparten compromiso con causas comunitarias latinas

Significado de su presencia: Representa el éxito latino en los negocios y Hollywood

RELACIONADAS Así fue la noche en que Latinoamérica conquistó el Super Bowl con Bad Bunny

2. Karol G: La reina del reggaetón femenino

Presencia en la casita: Coreografiando junto a las demás

Conexión con Bad Bunny:

Colegas y amigos cercanos desde los inicios de sus carreras

Colaboración en "Ahora Me Llama" (remix 2018)

Han compartido premios y escenarios por años

Apoyo mutuo público constante en redes y entrevistas

Significado de su presencia: Encarna la solidaridad femenina y el éxito compartido en la industria

3. Pedro Pascal: El actor que conquista pantallas globales

Presencia en la casita: Conversando animadamente con Jessica Alba

Conexión con Bad Bunny:

Amistad pública documentada (Pedro usando ropa de Bad Bunny en entrevistas)

Bad Bunny fan declarado de "The Last of Us"

Rumores de cameo de Bad Bunny en temporada 3 de la serie

Eventos benéficos conjuntos para comunidades latinas

Significado de su presencia: Demuestra que el éxito latino trasciende la música

4. Alix Earle: La influencer que conecta generaciones

Presencia en la casita: Grabando stories y reaccionando al show

Conexión con Bad Bunny:

Promoción mutua en TikTok (Alix usó su música en videos virales)

Encuentro en Miami Fashion Week 2025

Representa la conexión artista-influencer en la era digital

Atrae audiencia Generación Z al espectáculo

Significado de su presencia: Simboliza la evolución de la fama en la era digital

5. Young Miko: La nueva voz del reggaetón

Presencia en la casita: Interactuando especialmente con Karol G

Conexión con Bad Bunny:

Mentoría artística reconocida públicamente

Colaboración en "Classy 101" (Bad Bunny como productor)

Bad Bunny ha promocionado su música en sus plataformas

Representan alianza intergeneracional en el género

Significado de su presencia: Personifica el futuro del reggaetón y la transmisión del legado

6. Cardi B: La conexión hip-hop/reggaetón

Presencia en la casita: Bailando espontáneamente durante "Safaera"

Conexión con Bad Bunny:

Colaboración exitosa en "La Dificil" (2020)

Amistad pública con elogios mutuos constantes

Ambos pioneros en llevar sus géneros al mainstream estadounidense

Conexión neoyorquina compartida (Bronx/Santurce)

Significado de su presencia: Representa la fusión natural de géneros urbanos

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!