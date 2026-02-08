Expreso
Más Unidos que Nunca: Así Reunió Bad Bunny a 6 Estrellas en una Sola Casita
Bad Bunny hizo historia al reunir a representantes de 4 industrias diferentes en un solo espacio durante el Super Bowlinstagram @complexpop

La casita de Bad Bunny: Las 6 celebridades que estuvieron en el Super Bowl 2026

Más que invitados: familia. Conoce en detalle a cada una de las 6 celebridades que Bad Bunny reunió en la casita

En el histórico Halftime Show del Super Bowl 2026, Bad Bunny no solo cautivó al mundo con su música y mensaje cultural, sino que creó un espacio íntimo y simbólico donde reunió a lo más selecto del entretenimiento latino y global. 

La casita caribeña que dominó el escenario no fue meramente decorativa: fue el backstage VIP donde seis celebridades de primera línea vivieron juntas el espectáculo, creando una de las imágenes más virales y significativas de la noche.

1. Jessica Alba: La empresaria con corazón Latino

Presencia en la casita: Compartiendo risas con Karol G durante "Perreo Sola"

Conexión con Bad Bunny:

  • Se conocieron en eventos de moda sostenible (ambos tienen líneas de ropa)
  • Colaboraron en una colección cápsula para The Honest Company (2024)

Comparten compromiso con causas comunitarias latinas

Significado de su presencia: Representa el éxito latino en los negocios y Hollywood

2. Karol G: La reina del reggaetón femenino

Presencia en la casita: Coreografiando junto a las demás

Conexión con Bad Bunny:

  • Colegas y amigos cercanos desde los inicios de sus carreras
  • Colaboración en "Ahora Me Llama" (remix 2018)
  • Han compartido premios y escenarios por años
  • Apoyo mutuo público constante en redes y entrevistas

Significado de su presencia: Encarna la solidaridad femenina y el éxito compartido en la industria

3. Pedro Pascal: El actor que conquista pantallas globales

Presencia en la casita: Conversando animadamente con Jessica Alba

Conexión con Bad Bunny:

  • Amistad pública documentada (Pedro usando ropa de Bad Bunny en entrevistas)
  • Bad Bunny fan declarado de "The Last of Us"
  • Rumores de cameo de Bad Bunny en temporada 3 de la serie
  • Eventos benéficos conjuntos para comunidades latinas

Significado de su presencia: Demuestra que el éxito latino trasciende la música

4. Alix Earle: La influencer que conecta generaciones

Presencia en la casita: Grabando stories y reaccionando al show

Conexión con Bad Bunny:

  • Promoción mutua en TikTok (Alix usó su música en videos virales)
  • Encuentro en Miami Fashion Week 2025
  • Representa la conexión artista-influencer en la era digital
  • Atrae audiencia Generación Z al espectáculo

Significado de su presencia: Simboliza la evolución de la fama en la era digital

5. Young Miko: La nueva voz del reggaetón

Presencia en la casita: Interactuando especialmente con Karol G

Conexión con Bad Bunny:

  • Mentoría artística reconocida públicamente
  • Colaboración en "Classy 101" (Bad Bunny como productor)
  • Bad Bunny ha promocionado su música en sus plataformas
  • Representan alianza intergeneracional en el género

Significado de su presencia: Personifica el futuro del reggaetón y la transmisión del legado

6. Cardi B: La conexión hip-hop/reggaetón

Presencia en la casita: Bailando espontáneamente durante "Safaera"

Conexión con Bad Bunny:

  • Colaboración exitosa en "La Dificil" (2020)
  • Amistad pública con elogios mutuos constantes
  • Ambos pioneros en llevar sus géneros al mainstream estadounidense
  • Conexión neoyorquina compartida (Bronx/Santurce)

Significado de su presencia: Representa la fusión natural de géneros urbanos

