La casita de Bad Bunny: Las 6 celebridades que estuvieron en el Super Bowl 2026
Más que invitados: familia. Conoce en detalle a cada una de las 6 celebridades que Bad Bunny reunió en la casita
En el histórico Halftime Show del Super Bowl 2026, Bad Bunny no solo cautivó al mundo con su música y mensaje cultural, sino que creó un espacio íntimo y simbólico donde reunió a lo más selecto del entretenimiento latino y global.
La casita caribeña que dominó el escenario no fue meramente decorativa: fue el backstage VIP donde seis celebridades de primera línea vivieron juntas el espectáculo, creando una de las imágenes más virales y significativas de la noche.
Artistas que boicotearon EE.UU.: Bad Bunny, RATM, Stones y sudafricanosLeer más
1. Jessica Alba: La empresaria con corazón Latino
Presencia en la casita: Compartiendo risas con Karol G durante "Perreo Sola"
Conexión con Bad Bunny:
- Se conocieron en eventos de moda sostenible (ambos tienen líneas de ropa)
- Colaboraron en una colección cápsula para The Honest Company (2024)
Comparten compromiso con causas comunitarias latinas
Significado de su presencia: Representa el éxito latino en los negocios y Hollywood
2. Karol G: La reina del reggaetón femenino
Presencia en la casita: Coreografiando junto a las demás
Conexión con Bad Bunny:
- Colegas y amigos cercanos desde los inicios de sus carreras
- Colaboración en "Ahora Me Llama" (remix 2018)
- Han compartido premios y escenarios por años
- Apoyo mutuo público constante en redes y entrevistas
Significado de su presencia: Encarna la solidaridad femenina y el éxito compartido en la industria
3. Pedro Pascal: El actor que conquista pantallas globales
Presencia en la casita: Conversando animadamente con Jessica Alba
Conexión con Bad Bunny:
- Amistad pública documentada (Pedro usando ropa de Bad Bunny en entrevistas)
- Bad Bunny fan declarado de "The Last of Us"
- Rumores de cameo de Bad Bunny en temporada 3 de la serie
- Eventos benéficos conjuntos para comunidades latinas
Significado de su presencia: Demuestra que el éxito latino trasciende la música
4. Alix Earle: La influencer que conecta generaciones
Presencia en la casita: Grabando stories y reaccionando al show
Conexión con Bad Bunny:
- Promoción mutua en TikTok (Alix usó su música en videos virales)
- Encuentro en Miami Fashion Week 2025
- Representa la conexión artista-influencer en la era digital
- Atrae audiencia Generación Z al espectáculo
Significado de su presencia: Simboliza la evolución de la fama en la era digital
5. Young Miko: La nueva voz del reggaetón
Presencia en la casita: Interactuando especialmente con Karol G
Conexión con Bad Bunny:
- Mentoría artística reconocida públicamente
- Colaboración en "Classy 101" (Bad Bunny como productor)
- Bad Bunny ha promocionado su música en sus plataformas
- Representan alianza intergeneracional en el género
Significado de su presencia: Personifica el futuro del reggaetón y la transmisión del legado
6. Cardi B: La conexión hip-hop/reggaetón
Presencia en la casita: Bailando espontáneamente durante "Safaera"
Conexión con Bad Bunny:
- Colaboración exitosa en "La Dificil" (2020)
- Amistad pública con elogios mutuos constantes
- Ambos pioneros en llevar sus géneros al mainstream estadounidense
- Conexión neoyorquina compartida (Bronx/Santurce)
Significado de su presencia: Representa la fusión natural de géneros urbanos
¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!