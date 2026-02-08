20 mejores Shows Super Bowl: Ranking definitivo 1993-2025

Mientras millones esperan el partido, nosotros vivimos por el halftime show. Con Bad Bunny confirmado para el 2026, hacemos un viaje épico por la historia y clasificamos las 20 actuaciones más icónicas que han definido este evento global.

Para una legión de fanáticos alrededor del mundo, el clímax del Super Bowl no ocurre en la cancha, sino en el descanso. El halftime show se ha convertido en un fenómeno cultural por derecho propio, un escenario donde las leyendas de la música se consagran y los momentos se graban a fuego en la memoria colectiva.

Con la emocionante noticia de que Bad Bunny será la estrella del espectáculo del Super Bowl 2026, el hype ya comenzó. ¿Superará su aparición en el show de J.Lo y Shakira? ¿Creará un momento tan icónico como los de Prince o Rihanna?

Mientras esperamos la gran noche del 8 de febrero de 2026, en EXPRESIONES nos sumergimos en la bóveda de los recuerdos. Desde los primeros pasos titubeantes con New Kids on the Block en 1991 hasta el futurista vuelo de Rihanna, presentamos nuestro ranking definitivo y debatible de los 20 mejores espectáculos del medio tiempo del Super Bowl de todos los tiempos.

20. Paul McCartney (2005): El Beatle que unió a una nación

En el corazón de Jacksonville, Sir Paul demostró que el rock clásico nunca pasa de moda. Con un setlist cargado de himnos como "Hey Jude" y el pirotécnico "Live and Let Die", su actuación fue un poderoso recordatorio de unidad y alegría pura.

19. The Rolling Stones (2006): Satisfaction Garantizada

Mick Jagger y compañía llevaron su energía cruda y rebelde a Detroit. Aunque censurados en algún que otro "lyric", su poderío en escena con "Start Me Up" y "(I Can't Get No) Satisfaction" probó que las piedras rodantes, efectivamente, nunca paran.

18. Bruce Springsteen & the E Street Band (2009): El Jefe llega para salvar el día

Con una entrada deslizándose de rodillas hacia la cámara, Springsteen entregó 12 minutos de pura adrenalina jersey. "Born to Run" y "Glory Days" sonaron como un himno a la resiliencia estadounidense en plena crisis financiera.

17. U2 (2002): Un tributo emotivo y trascendental

Tres meses después del 11 de septiembre, U2 ofreció uno de los momentos más conmovedores de la historia del Super Bowl. Durante "Where the Streets Have No Name", un telón gigante proyectó los nombres de las víctimas, creando un acto de sanación colectiva inolvidable.

16. El Tributo a Motown (1998): Una fiesta de legado

Boyz II Men, Smokey Robinson, Martha Reeves y Queen Latifah celebraron el alma de Detroit. Este espectáculo fue una masterclass de historia musical viva, culminando en una explosiva "Dancing in the Street" que unió generaciones.

15. Shania, Sting & No Doubt (2003): El poder del pop

Un trío de fuerzas musicales se unió en San Diego. Desde el country-pop glamuroso de Shania Twain hasta el new wave de No Doubt y el rock de Sting, fue un show que celebró la diversidad del pop norteamericano a inicios de los 2000.

14. Diana Ross (1996): La diva original

Con una entrada en helicóptero y un guardarropa deslumbrante, Diana Ross comandó un hit tras otro. Su espectáculo fue puro glamour y energía positiva, recordándole al mundo por qué es la "Suprema" original.

13. Bruno Mars & Red Hot Chili Peppers (2014): Funk y rock en estado puro

Bruno Mars, con solo 28 años, silenció a los escépticos con una actuación cargada de carisma, baile y voz. La aparición sorpresa de los Chili Peppers para "Give It Away" fusionó dos energías en una explosión perfecta.

12. Kendrick Lamar & SZA (2025): El triunfo del rap consciente

El ganador más reciente del Pulitzer llevó su arte denso y coreografiado al escenario más grande. Con SZA como aliada y un setlist que recorrió su discografía, Kendrick demostró que el rap de vanguardia puede dominar el mainstream sin concesiones.

11. Michael Jackson (1993): El Rey estrena la era moderna

Antes de 1993, el halftime show era un acto secundario. Michael Jackson lo transformó en el evento principal. Su entrada dramática, sus movimientos impecables y el mensaje global de "Heal the World" redefinieron para siempre lo que este espectáculo podía ser.

10. Coldplay, Beyoncé & Bruno Mars (2016): Un festival de color y colaboración

Chris Martin y su banda pintaron el estadio de colores, pero el verdadero huracán llegó con Beyoncé y su icónica formación para "Formation", seguida por el funk de Bruno Mars. Un trío de talento que celebró la comunidad musical.

9. Katy Perry, Lenny Kravitz & Missy Elliott (2015): Fantasía pop en su máxima expresión

Tigres mecánicos, estrellas de mar bailarinas y un descenso en un león dorado. Katy Perry llevó la teatralidad a otro nivel. La aparición sorpresa de Missy Elliott, robándose el show con sus clásicos, fue la cereza del pastel.

8. Madonna, LMFAO, Nicki Minaj & CeeLo Green (2012): Reina del Pop en modo gladiador

Madonna desfiló como una emperatriz romana en un espectáculo de alta costura y coreografía militar. Aunque los cameos fueron polémicos, su energía y la transición de "Vogue" a "Like a Prayer" fueron puro espectáculo madonna.

7. Jennifer Lopez & Shakira (2020): Celebración Latina histórica

Un momento cultural monumental. J.Lo y Shakira entregaron 14 minutos de pura fileta, ritmo y empoderamiento. Desde la danza del vientre de Shakira hasta el pole dance de Lopez y el emotivo "Born in the U.S.A." de su hija, fue una celebración vibrante de la herencia latina.

6. Janet Jackson, Justin Timberlake & más (2004): El show del "wardrobe malfunction"

Técnicamente, un popurrí de estrellas del momento. Históricamente, recordado por "Nipplegate". El incidente con Justin Timberlake cambió para siempre las reglas de la transmisión en vivo y opacó un show por lo demás energético y repleto de hits.

5. Lady Gaga (2017): Una caída desde el cielo y un salto a la leyenda

Gaga abrió el show saltando desde el techo del estadio y lo cerró lanzándose de él. En el medio, una oda al inclusivity con "Born This Way", un momento íntimo con "Million Reasons" y un recordatorio de que es una de las mejores vocalistas vivas del pop.

4. Beyoncé & Destiny's Child (2013): Poder femenino y perfección

Beyoncé entró como una general y dio una clase maestra de poder vocal y coreográfico. Pero el momento que detuvo el mundo fue la reunión de Destiny's Child. "Bootylicious", "Independent Women" y "Single Ladies" juntas fueron un golpe de nostalgia perfectamente ejecutado.

3. Aerosmith, NSYNC, Britney, Mary J. Blige & Nelly (2001): La fusión definitiva

Este show encapsuló la esencia del pop del 2001: una mezcla gloriosamente caótica de géneros y estrellas. La imagen de Steven Tyler y Britney Spears compartiendo micrófono en "Walk This Way" es una foto fija de una era en la música.

2. Rihanna (2023): La chica cool levitando (y anunciando un bebé)

Rihanna flotó sobre el campo en plataformas suspendidas, con una calma y un swagger inimitables. Repasó sus éxitos como si fuera un greatest hits en vivo, y sin decir casi nada, logró el show más visto de la historia. El anuncio de su embarazo fue solo la joya de una corona ya brillante.

1. Prince (2007): Lluvia púrpura en medio de un diluvio real

Número uno indiscutible. Con una lluvia torrencial cayendo sobre Miami, Prince salió al escenario y convirtió el clima en parte de su magia. Su solo de guitarra en "Purple Rain", con su silueta recortada contra una cortina mojada, es quizás el momento más rockero, espiritual y épico en la historia del entretenimiento televisado. Una actuación de otro mundo que solidificó su estatus de leyenda.

Y ahora… ¿Qué nos espera con Bad Bunny en el Super Bowl 2026?

El anuncio de Bad Bunny como cabeza de cartel del Super Bowl 2026 ha encendido las expectativas. Tras su explosiva aparición en el show de 2020, Benito tiene la oportunidad de llevar el halftime show a un territorio completamente nuevo, dominado por el reggaetón y la cultura latina global.

Esperamos un espectáculo visualmente arriesgado, con una puesta en escena vanguardista y, por supuesto, un setlist repleto de éxitos que han dominado las listas mundialmente. Si su historial de conciertos es un indicio, será una fialta masiva, una celebración de la resistencia y el orgullo cultural.

¿Logrará Bad Bunny crear un momento "Prince" o "Rihanna" para una nueva generación? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura: el 8 de febrero de 2026, todos los ojos estarán puestos en él, listos para escribir un nuevo capítulo en este libro de leyendas.

