Super Bowl 2026 en Ecuador: dónde verlo y horario de Patriots vs Seahawks

El Super Bowl LX se jugará el 8 de febrero y podrá verse en Ecuador por ESPN y Disney+ Premium.

Bad Bunny y el Super Bowl LX una locura la que se viene.

El Super Bowl LX ya se siente en el ambiente y en Ecuador la expectativa es total. El domingo 8 de febrero, desde las 18:30, los aficionados al fútbol americano se conectarán para vivir una de las citas, que combina espectáculo y música. Super Bowl podrá verse en vivo a través de la señal de ESPN y por streaming mediante Disney+ Premium. También existen alternativas internacionales como DAZN, con el NFL Game Pass, que ofrecerá cobertura completa del evento.

El partido decisivo se disputará entre las 20:00 y 21:00 (hora ecuatoriana), pero la jornada arranca mucho antes con una extensa previa cargada de análisis, ceremonias y color, como marca la tradición de la NFL. A todo eso se suma el atractivo del show de medio tiempo, que en esta edición estará a cargo de Bad Bunny, quien promete una presentación “nunca antes vista” en el escenario más mediático del deporte estadounidense.

La NFL define a su campeón en el Super Bowl LX con el duelo Patriots vs Seahawks. Cortesía

Los equipos que se enfrentan

En lo estrictamente deportivo, los New England Patriots y los Seattle Seahawks se enfrentarán por el título en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Será un duelo con historia, peso y antecedentes que elevan aún más la expectativa.

Los Patriots llegan como uno de los equipos más ganadores de la NFL. La franquicia de Massachusetts ostenta seis títulos de Super Bowl, igualando el récord histórico de los Pittsburgh Steelers. Gran parte de esa gloria fue construida junto a Tom Brady, considerado por muchos el mejor jugador de todos los tiempos, con quien conquistaron todos esos campeonatos.

El Levi’s Stadium de Santa Clara acogerá a cerca de 68.500 aficionados. Cortesía

Seattle, en cambio, busca volver a la cima. Los Seahawks solo han ganado un Super Bowl, el de 2014, pero ya disputaron tres finales. La última fue justamente ante los Patriots, en 2015, cuando cayeron en un recordado duelo que terminó 28-24. A casi una década de aquel episodio, la revancha está servida.

