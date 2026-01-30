Super Bowl 2026: Entradas se venden entre los 5.500 y los 52.650 dólares

El 8 de febrero ya se habla ya un evento que volverá a romper varias marcas históricas, en cuanto a recaudación

Las entradas para el Super Bowl LX, que enfrentará en California a los New England Patriots con los Seattle Seahawks dentro de diez días, se venden desde este viernes 30 de enero entre los 5.500 dólares y 52.650 dólares.

El partido tendrá lugar el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, con capacidad para 68.500 asientos y que desde 2014 es el hogar de los San Francisco 49ers de la NFL.

A diez días de la final, los precios de las entradas varían ligeramente según la plataforma revisada. En Ticketmaster, el boleto más barato se vende en $ 5.904 para un asiento ubicado en una esquina del estadio, en el cuarto nivel de altura.

El más caro en ese portal en línea corresponde a un lugar en un sector VIP de la sede, separado por escasos metros de la banda que ocuparán los jugadores de los Patriots, y que tiene un coste de $ 52.650.

Stubhub, aplicación de venta en línea del mercado secundario (reventa), ofrece su entrada más barata por $ 6.120, mientras que la de mayor precio, también en un sector VIP pero en el lado de los Seahawks, asciende a $ 36.431.

Como dato referencial, en la primera edición del Super Bowl, en 1967, las entradas costaron de promedio 12 dólares, más de 100 dólares con el ajusto inflacionario.

