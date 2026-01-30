Djokovic vs Alcaraz: Día y hora de la final del Abierto de Australia

El # 4 y # 1 del mundo se enfrentarán por el título del primer Grand Slam de la temporada en el que Djokovic es el rey

Novak Djokovic ya es segundo jugador de la Era Abierta en alcanzar una final individual con 38 años de edad.

El serbio Novak Djokovic alcanzó este viernes 30 de enero su undécima final del Abierto de Australia al ganar en cinco sets (3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4) al italiano Jannik Sinner, vigente campeón; reivindicando así sus opciones de mantenerse activo aún a sus 38 años y # 4 en el mundo.

El # 4 del ranking ATP tendrá en frente en la gran final de Australia al español Carlos Alcaraz, quien superó al número 3 del mundo, Alexander Zverev, por 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4), 7-5, tras un maratónico partido de cinco horas y 27 minutos.

Cuándo y dónde ver la gran final Djokovic vs Alcaraz

Día: Domingo 1 de febrero de 2026

Hora: 03.30 AM (COL/ECU/PER), 05.30 AM (ARG/CHI/URU) y 02.30 AM (MEX)

Transmisión: Disney+ Plan Premium.

Las palabras de Nole: "Me hago más fuerte cuando no confían en mí"

“Nunca dejé de creer en mí mismo. Hay mucha gente que duda de mí y muchos especialistas que quieren que me retire. A ellos quiero darles las gracias porque me dan fuerza y motivación para demostrarles que se equivocan”, dijo Djokovic, tras finalizar el partido.

“Para mí, no es una sorpresa (llegar a una final de Australia) porque sé de lo que soy capaz. He tenido muchos partidos de Grand Slam en mi carrera en los que no me sentí en mi mejor momento. Es ahí donde intentas encontrar la manera de ganar con lo que tienes”, señaló el ganador de veinticuatro Grand Slams, que estuvo contra las cuerdas en el partido de cuartos de final ante el italiano Lorenzo Musetti, que se lesionó y retiró cuando ganaba al serbio por dos sets a cero.

“Ese fue el caso y tuve suerte de que Lorenzo se lesionara. Pero esta vez mi oponente (Sinner) fue diferente. Lo que tenía que hacer, el plan de juego, la estrategia, todo eso estaba muy claro en mi mente. Después de eso, es más fácil decirlo que hacerlo, y más difícil de ejecutar contra Sinner, que juega a un nivel extremadamente alto”, relató Djkovic, quien incluyó su victoria del viernes entre las más relevantes de su carrera.

“No me atrevo a decir que es la mejor victoria de mi carrera, pero sin duda es la mejor de los últimos años. Una semifinal contra Sinner, que jugó el mejor tenis de su vida durante las últimas temporadas y ha sido dos veces campeón aquí“, recordó el serbio, ganador diez veces en Australia.

Fuerza y resiliencia

“Cuando me preparaba para esta temporada pensaba en mis objetivos y lógicamente son los Grand Slams, no es ningún secreto. Pero cada vez me cuesta más motivarme y me preguntaba cómo lo iba a hacer y qué aspiraciones tenía. Y me imaginaba jugando contra Jannik Sinner o Carlos Alcaraz finales de Grand Slam, dando todo y luchando. Tengo suerte de haberlo logrado en el primer torneo del año”, destacó.

“Ha sido una gran victoria y estoy muy feliz, muy orgulloso y aliviado porque era un partido muy exigente”, resumió Nole.

Djokovic ahora se preocupa en la recuperación para la final en donde hay historia en juego. El español aspira a completar los títulos del Grand Slam y el serbio en conseguir su vigésimo quinto, más que nadie, en solitario, hombre o mujer.

