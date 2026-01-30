Damián Díaz y la sorpresa de la Noche Amarilla 2026: ¿Volverá al estadio Monumental?

Barcelona alista su fiesta de la temporada y en su cancha podría tener nuevamente al Kitu, ahora jugador de Guayaquil City

El anuncio oficial de Guayaquil City como el rival de Barcelona Sporting Club para la Noche Amarilla 2026 ha desatado algo más que una simple expectativa por la presentación del plantel torero. En el aire flota una posibilidad que genera sentimientos encontrados en la hinchada amarilla: el retorno de Damián Díaz al Estadio Monumental, pero esta vez, vistiendo una camiseta distinta.

Lea también: Champions League: Definidos los cruces de los playoffs, donde juegan los ecuatorianos

Tras la confirmación de que el equipo ciudadano será el invitado de honor para la gran fiesta del 31 de enero, todas las miradas se han posado sobre el ‘10’.

Díaz, quien salió del club de forma abrupta y polémica a mediados de 2024, rompiendo un ciclo histórico de más de una década, forma parte actualmente de las filas del City. Esto plantea un escenario inédito: el máximo ídolo de la era moderna enfrentando al equipo de sus amores en el evento diseñado para celebrar la identidad barcelonista.

Diaz jugó como titular su ultima Noche Amarilla, pero terminó en derrota a manos de Deportivo Quito. Cortesía

Si bien la directiva de Barcelona, encabezada por Antonio Álvarez, ha mantenido una postura hermética sobre una posible despedida formal para el argentino en este evento, el destino parece haber forzado el reencuentro.

¿Damián Díaz estará en la Noche Amarilla 2026? Esto dijo el DT Pool Gavilánez Leer más

Para el Kitu, pisar el césped del Monumental con la dorsal de Guayaquil City representaría un momento cargado de simbolismo y, posiblemente, la oportunidad de recibir el aplauso que su salida repentina le negó.

El componente deportivo Más allá del morbo mediático, el partido servirá para que el equipo de César Farías presente a sus nuevas figuras de cara a la temporada 2026, en donde disputará la LigaPro, Copa Ecuador y la Copa Libertadores (desde la fase 2).

¿En qué estado llega Damián Díaz a Guayaquil City?



Es innegable que la presencia de Díaz —si llega a confirmarse su participación en el once titular del City— será el foco central de las cámaras y la mayor atracción de una noche que promete ser histórica. Si embargo, el experimentado volante creativo no llega con actividad en la alta competencia, por lo que podría no jugar.

Para seguir leyendo EXTRA sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!