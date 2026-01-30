Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Damián Díaz
Damián Díaz ya fue presentado como nuevo jugador de Guayaquil City.CARLOS KLINGER

Damián Díaz y la sorpresa de la Noche Amarilla 2026: ¿Volverá al estadio Monumental?

Barcelona alista su fiesta de la temporada y en su cancha podría tener nuevamente al Kitu, ahora jugador de Guayaquil City

El anuncio oficial de Guayaquil City como el rival de Barcelona Sporting Club para la Noche Amarilla 2026 ha desatado algo más que una simple expectativa por la presentación del plantel torero. En el aire flota una posibilidad que genera sentimientos encontrados en la hinchada amarilla: el retorno de Damián Díaz al Estadio Monumental, pero esta vez, vistiendo una camiseta distinta.

Lea también: Champions League: Definidos los cruces de los playoffs, donde juegan los ecuatorianos

Tras la confirmación de que el equipo ciudadano será el invitado de honor para la gran fiesta del 31 de enero, todas las miradas se han posado sobre el ‘10’.

RELACIONADAS

Díaz, quien salió del club de forma abrupta y polémica a mediados de 2024, rompiendo un ciclo histórico de más de una década, forma parte actualmente de las filas del City. Esto plantea un escenario inédito: el máximo ídolo de la era moderna enfrentando al equipo de sus amores en el evento diseñado para celebrar la identidad barcelonista.

Damián Diaz
Diaz jugó como titular su ultima Noche Amarilla, pero terminó en derrota a manos de Deportivo Quito.Cortesía

Si bien la directiva de Barcelona, encabezada por Antonio Álvarez, ha mantenido una postura hermética sobre una posible despedida formal para el argentino en este evento, el destino parece haber forzado el reencuentro. 

pool gavilánez guayaquil city

¿Damián Díaz estará en la Noche Amarilla 2026? Esto dijo el DT Pool Gavilánez

Leer más

Para el Kitu, pisar el césped del Monumental con la dorsal de Guayaquil City representaría un momento cargado de simbolismo y, posiblemente, la oportunidad de recibir el aplauso que su salida repentina le negó.

RELACIONADAS

El componente deportivo Más allá del morbo mediático, el partido servirá para que el equipo de César Farías presente a sus nuevas figuras de cara a la temporada 2026, en donde disputará la LigaPro, Copa Ecuador y la Copa Libertadores (desde la fase 2).

¿En qué estado llega Damián Díaz a Guayaquil City?

Es innegable que la presencia de Díaz —si llega a confirmarse su participación en el once titular del City— será el foco central de las cámaras y la mayor atracción de una noche que promete ser histórica. Si embargo, el experimentado volante creativo no llega con actividad en la alta competencia, por lo que podría no jugar.

Para seguir leyendo EXTRA sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. ¿Un cadáver o una falsa alarma? Lo que reveló la Policía sobre féretro en Guayaquil

  2. Super Bowl 2026: Entradas se venden entre los 5.500 y los 52.650 dólares

  3. Más cerca, más barato: el nuevo mapa del comercio en Ecuador

  4. Otto Vera responde por venta de terrenos a Bellitec: ¿hubo irregularidades?

  5. Djokovic vs Alcaraz: Día y hora de la final del Abierto de Australia

LO MÁS VISTO

  1. El legado de La Salle sigue vivo en Guayaquil

  2. Aguiñaga responde y responsabiliza a González por el manejo de fondos de campaña

  3. ¿Quiénes son los funcionarios de la ANT capturados por el Caso Jaque?

  4. ExxonMobil llega a Ecuador con contrato para suministrar gasolina de alto octanaje

  5. Monika Silva, activista: "Otto Vera se cree el patrón de las tierras en Santa Elena"

Te recomendamos