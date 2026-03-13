¿Bolsa de basura en una alfombra roja? El polémico accesorio de Zhang Jingyi

La funda de basura que lució la actriz china fue confundido con un diseño de Balenciaga, pero su historia es más emotiva

Una bolsa de basura en plena alfombra roja bastó para encender las redes sociales. La actriz china Zhang Jingyi apareció en el Beijing International Film Festival 2026 con un elegante vestido negro y un accesorio inesperado que rápidamente atrajo todas las miradas, se trataba de una bolsa amarilla de plástico.

En cuestión de instantes, las imágenes se viralizaron y muchos internautas aseguraron que se trataba de una elegante pieza de alta costura de Balenciaga. Sin embargo, la realidad detrás del objeto no tenía que ver con moda de lujo, sino con una estrategia de marketing cinematográfica que escondía un significado mucho más profundo.

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El look que encendió las redes

El 10 de marzo, la actriz desfiló por la alfombra roja del reconocido festival cinematográfico con un estilo elegante y sotisficado, un vestido negro de corte clásico adornado con detalles florales tridimensionales en los hombros y una sombrilla transparente que acompañaba el look.

No obstante, el verdadero protagonista del evento fue la bolsa amarilla de plástico que llevaba en la mano, la cual contrastaba con la elegancia del conjunto y llamó inmediatamente la atención de fotógrafos, periodistas, asistentes y usuarios de internet.

La teoría de la funda de lujo

Las fotografías circularon rápidamente en redes sociales, provocando que los usuarios comenzaron a especular sobre el origen del peculiar accesorio. Varios afirmaron que se trataba de un bolso de lujo inspirado en una bolsa de basura, atribuyéndolo a la firma de la reconocida casa de moda.

La teoría comenzó a expandirse debido a que la marca ya ha presentado diseños inspirados en objetos cotidianos. De hecho, en su colección Winter 2022 lanzó un modelo llamado Trash Pouch, una pieza que imitaba una bolsa de basura y que generó polémica por su elevado precio.

El origen real del accesorio

Zhang Jingyi, en el Beijing International Film Festival 2026 Instagram @frontera

Sin embargo, poco después del revuelo mediático se aclaró que la bolsa que llevaba Zhang Jingyi no pertenecía a ninguna casa de moda. En realidad, se trataba de un accesorio común utilizado como parte de la promoción de su nueva película, The One, presentada en el festival.

Un objeto clave dentro de la historia

En el filme, la actriz interpreta a Yu Yan, una joven cuyos padres tienen discapacidad auditiva. Dentro de la trama, la protagonista utiliza una bolsa amarilla para que ellos puedan identificarla fácilmente en espacios concurridos.

El color brillante funciona como una señal visual que permite a sus padres localizarla a la distancia, sustituyendo el llamado auditivo que ellos no pueden percibir.

De la confusión viral a un mensaje social

Al llevar este objeto a la alfombra roja, la actriz no solo consiguió generar conversación mediática, sino también dirigir la atención del público hacia la historia de su personaje.

Lo que parecía un simple gesto terminó convirtiéndose en una estrategia de marketing con un fuerte componente social, que visibiliza los desafíos cotidianos de las personas con discapacidad auditiva y resalta los vínculos familiares que trascienden el silencio.

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